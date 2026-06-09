Racedo- El Senado sancionó este miércoles la ley que establece garantías de acceso al suministro energético para personas electrodependientes, que contaba con media sanción de Diputados. “De ahora en más, quienes están comprendidos en la norma tendrán garantizado el suministro eléctrico gratuito, sin topes y en forma ininterrumpida a las personas que lo necesitan por motivo de salud”, explicó la senadora de Diamante, Claudia Gieco.

La legisladora detalló que la ley comprenderá al usuario electrodependiente que por cuestiones de salud gozará de un régimen tarifario especial gratuito en el servicio de provisión de energía eléctrica en la provincia de Entre Ríos.

“Se entiende por electrodependientes por cuestiones de salud a aquellas personas que requieran de un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión adecuados para poder alimentar el equipamiento médico prescripto por un médico matriculado y que resulte necesario para evitar riesgos en su vida o su salud”, comentó.

La iniciativa

El lunes 16 de septiembre del 2019, estudiantes del Departamento Diamante compartieron sus iniciativas en el marco de la instancia departamental del Senado Juvenil Entrerriano. Acompañados por sus docentes, expusieron sus proyectos ante un jurado que además de evaluar las propuestas realizó aportes para enriquecer el trabajo de los chicos.

En esa etapa fue seleccionado el proyecto de los estudiantes de la Escuela Nº 13 Almafuerte llamado «Conexión de vida», que tenía por objetivo promover y garantizar el derecho a la salud integral de las personas que son electrodependientes.

La presentación del proyecto estuvo a cargo de los estudiantes Mariángeles Díaz, Ignacio Fernández y Melany Stieben, acompañados por la docente Mariela Quindt. Los alumnos cursaban 3º Año, y si bien trabajó el curso completo, ellos fueron quienes representaron al curso. También participaron Karen Viola, Eliana Riffel, Valentina Verdún, Wanda Borgeat, Tiziana Erhardt, Manuel del Castillo, Yael Schamne y Matías Pérez.

La importancia de la ley

Entendiendo la salud como un derecho, el Estado deberá ahora cubrir este bien social, siendo un reconocimiento a la lucha de muchas familias, madres y padres que se pusieron al hombro esta causa. Se le asigna así al Estado un rol ineludible, siendo la ley un reconocimiento a un derecho humano esencial.

Los electrodependientes necesitan del suministro eléctrico para vivir. Están conectados a máquinas de electromedicinas como respiradores, concentradores de oxígeno o bombas de alimentación, y necesitan suministro eléctrico continuo. Y ante posibles cortes de luz, deben contar con grupos electrógenos o fuentes alternativas de electricidad.

En nuestro país rige la Ley Nacional de Electrodependientes, que otorga beneficios y crea un registro. Junto a Jujuy y Santiago del Estero, Entre Ríos es una de las tres provincias que aún no cuenta con un régimen de adhesión ni ley propia. Por eso es una deuda que tiene la provincia.

Si bien en Entre Ríos estaba vigente una resolución del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) estableciendo una tarifa diferencial para los electrodependientes, aún con esta reducción las boletas que llegan a las familias afectadas son cifras exorbitantes debido al alto consumo. Y se suma el problema de eventuales cortes de energía, que pueden atentar contra la vida de las personas electroconectadas.

La contempla un derecho

Milagros Martínez tiene 12 años y padece atresia de esófago. Para ella, esta ley es fundamental, porque su asistencia funciona con energía eléctrica, tratándose en su caso de un concentrador de oxígeno -tiene uno portátil y uno domiciliario- y una bomba de alimentación continúa.

En su caso, no hay opción: lo necesita para respirar, debido a que su enfermedad le provocó a lo largo del tiempo una fibrosis pulmonar. Su situación no es sencilla. Su papá hace changas. Su mamá, costuras. La AUH y las últimas ayudas del gobierno se sumaron en estas últimas semanas para colaborar en un momento durísimo para todos, incluida la familia de Milagros.

La importancia de la ley

El beneficio consiste en el reconocimiento de la totalidad de la facturación del servicio público de provisión de energía eléctrica y la eximición del pago de los derechos de conexión. La ley establece que el tratamiento tarifario especial gratuito otorgado alcanzará a quien se encuentre registrado como Usuario Electrodependiente por Cuestiones de Salud en el Registro de Electrodependientes.

Qué dice la ley

El proyecto de ley fue presentado por los diputados Diego Lara, Gustavo Zavallo y Juan Navarro, a la que aportaron desde la Comisión de Salud de la Cámara Baja, las diputadas Carina Ramos y Mariana Farfán. Mientras que en el Senado la iniciativa fue abordada en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Salud, Medio Ambiente Humano y Drogadicción, y de Legislación General, de la que participaron las y los legisladores Nancy Miranda, Claudia Gieco, Marcelo Berthet, Omar Migueles, Flavia Maidana, Jorge Maradey, Horacio Amavet, Rubén Dal Molin y Gastón Bagnat.

La ley crea un Régimen Tarifario Especial para aquellas personas electrodependientes por cuestiones de salud que se encuentren inscriptas en el Registro Provincial de Personas Electrodependientes, que se deberá crear en el ámbito provincial.

Tiene por finalidad garantizarles “la provisión de energía eléctrica de forma gratuita, sin topes, constante, ininterrumpida y estable, cuando sean éstos titulares del servicio o cuando lo sea uno de los miembros de su grupo familiar conviviente”. El beneficio consiste en el reconocimiento de la totalidad de la facturación del servicio público de provisión de energía eléctrica, como así también la eximición del pago de los derechos de conexión.

Entre otros puntos, la normativa establece también que las distribuidoras de energía deberán proveer gratuitamente, a título de comodato, los equipamientos adecuados para la prestación alternativa de los servicios eléctricos conforme los requerimientos y necesidades de la persona electrodependiente, asegurando su mantenimiento y funcionamiento.