LSM.- Con fecha 11 de diciembre, y a través del Decreto N°30/20 del Concejo Deliberante de Libertador San Martín, teniendo finalizado el período de inscripciones que habían convenido para que los interesados en postularse al cargo de Juez de Paz hicieran las presentaciones correspondientes según lo establecido en la Ordenanza N° 1458; se dio a conocer “el listado total de inscriptos, y de quienes lo están en carácter condicional”.

Es así que, “habiendo verificado el cumplimiento de todos los requisitos de inscripción, se da a conocer el listado total de inscriptos, y de quienes lo están en carácter condicional”, indica el Decreto que en su articulado detalla:

Artículo 1°: Admitir las solicitudes de inscripción y conformar el listado de los siguientes postulantes al cargo de Juez de Paz, a saber: Colja, Sergio Germán; De Sousa Matías, Carolina Edith; Monte, Nadia; Nieva, Valeria Carolina; Sanchez Badenas, Alicia Raquel; Sarto, Rubén Darío; Schneider, Hernán Javier; Tonutti, Mariela Magdalena; y Waigandt, Alejandro Andrés.

Artículo 2°: Admitir en forma condicional las solicitudes de inscripción presentadas por Carmona Frickel, Natalia Gabriela; Erhardt Brumatti Maia Antonella; e Hildermann, Mariela Andrea.

Artículo 3°: Otorgar a las profesionales admitidas en forma condicional un plazo de cinco (5) días para acreditar ante la Secretaría del Concejo Deliberante el cumplimiento de la totalidad de los requisitos dispuestos en la Ordenanza N° 1458. Artículo 1°.

Artículo 4°: Regístrese, comuníquese, publíquese, archívese.