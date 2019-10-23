Se conocieron los premios del 56º Salón Anual de Artistas Plásticos de Entre Ríos
Sobre un total de 117 obras pertenecientes a 72 artistas de 17 localidades entrerrianas se otorgaron los premios y menciones de esta nueva edición del Salón Anual de Artistas Plásticos de Entre Ríos, la máxima distinción con la que el Gobierno provincial reconoce y estimula la producción de artística.
La inauguración y entrega de premios se llevará a cabo el próximo viernes 8 de noviembre a las 20 en el Museo Provincial de Bellas Artes con acceso libre y gratuito.
La selección y premiación de las obras estuvo a cargo del destacado jurado integrado por la profesora y artista visual Diana Campos; el profesor y artista plástico Guillermo Hennekens y el reconocido artista plástico Julio Lavallén.
El tradicional Salón organizado por el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez, de la Secretaría de Turismo y Cultura, continúa con su camino de consolidación como el modo más importante para el ingreso de obras de arte al patrimonio provincial a través de los Premios Adquisición Gobierno de Entre Ríos en las disciplinas de Pintura, Dibujo, Grabado, Escultura y Arte Cerámico.
En esta edición se destacó una vez más la amplitud de los lugares de origen de cada artista participante cubriendo todo el territorio provincial, cumpliendo uno de los objetivos principales del certamen.
La nómina de obras y artistas premiados en la edición 2019 por unanimidad del jurado es la siguiente:
Sección Pintura
Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos: Jorgelina Parkinson (Paraná) por su obra Detrás de escena (De la Serie Situaciones Cotidianas). Técnica: acrílico sobre tela.
Segundo Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos, a Jorge Muzaber (Nogoyá) por su obra Ausencia. Técnica: acrílico sobre lienzo.
El jurado otorgó las siguientes Menciones Honoríficas: María Florencia Valente (Paraná) por su obra Reverso; Quimey Orcellet Adami (Villa Elisa) por su obra Vergüenza; Carlos Saigg Reffino (Paraná) por su obra Al menos estamos juntos; Lázaro Juan Martín Olier (Paraná) por su obra En voz baja.
Sección Dibujo
Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos: Marcelo José Vázquez (Concordia) por el conjunto de sus obras Microrelatos 1 y Microrelatos 2. Técnica: tinta y aguada sobre papel.
Segundo Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos: Francisco Maximiliano Crespo (Gualeguay) por su obra Encuentro III. Técnica: birome sobre cartón.
Las menciones otorgadas por el Jurado fueron para Jorge Antonio Petersen (Paraná) al conjunto de obras: Homenaje y, …A la ocasión; María Fiorella Valentinuzzi Mendiburo (Paraná) por su obra Cuadrado; José Guillermo Cardoso (Gualeguaychú) por su obra Agustina detrás del espejo (De la serie: Carne cruda).
Sección Grabado
Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos: Silvia Noemí Lissa (Chajarí) por su obra Se le pinchó el globito. Técnica: litografía sin agua.
Segundo Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos: María Jimena Balcaza (Paraná) por su obra Talle único. Técnica: serigrafía, serigrafía textil.
En esta Sección el Jurado distinguió con la Mención a Johanna María Villafañe (Concepción del Uruguay) por su obra Duobus.
Sección Escultura
Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos: Julia Helena Ruedas (Concordia) por su obra Corazón Técnica: calado de cartón prensado y pintura mixta.
Segundo Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos: Federico Carlos Alberto Roldán Vukonich (Paraná) por su obra Chiquita. Técnica: PVC pintado cortado con láser y relleno con vellón.
Las dos Menciones otorgadas fueron para Laura Zelaya (Colón) por su obra Sin título y María Alejandra Asensio (Paraná) al conjunto de obras: Nido y Placentaria.
Sección Arte Cerámico
Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos: Marcia Gala Baigorria (Paraná) por su obra Principio de mutación. Técnica: rakú y cobre fugitivo.
Segundo Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos: María Nelva Delbino (Paraná) por su obra Serendipia. Técnica: arcilla blanca, modelada, bruñida y ahumada.
La nómina completa que reúne a 72 artistas de 17 localidades de todo el territorio provincial es la siguiente:
Jorge Rafael Acosta (Rosario del Tala); Luis María Andrade (Victoria); María Alejandra Asensio (Paraná); Damián Alberto Ayala (Chajarí); Marcia Gala Baigorria (Paraná); María Jimena Balcaza (Paraná); Ludmila Beker (Villaguay); Miguel Ángel Benítez (Diamante); Carolina Bettanin (Paraná); Evelyn Gisela Boicho (La Paz); Alberto Bonus (Gualeguaychú); Valentina Bolcatto (Paraná); Juan Manuel Borrero (Rosario del Tala); Carla Brugo (Oro Verde); José Cardoso (Gualeguaychú); María Soledad del Carmen Carossini (Paraná); Maximiliano Francisco Crespo (Gualeguay); Milton Joaquín Damer (Gualeguaychú); María Nelva Delbino (Paraná); Lucía Di Pietro (Paraná); Martín Alfredo Duven (Gualeguay); Tomás Ferreyra (Gualeguay); Mónica Marta Gadea (Colón); Nora Gaioli (Nogoyá); Águeda Guarneri Churruarin (Paraná); Silvia Lissa (Chajarí); Alejandro Antonio Lista Izaguirre (Gualeguaychú); Lucio Mangia (Paraná); Eduardo Oscar Manso (Paraná); Federico Julián Main (Paraná); Claudia Maiolo (Paraná); Francisco E. Menescardi (San Salvador); Mario Daniel Milocco (Paraná); María Dolores Moliné (Victoria); Fabio G. Moreira (Paraná); Santiago Moreyra (Paraná); Jorge Muzaber (Nogoyá); Pablo Andrés Nisero (Gualeguaychú); Marisa Núñez Caminos (Victoria); Lázaro Juan Martín Olier (Paraná); Quimey Orcellet Adami (Villa Elisa); Carlos Sebastián Ortega (Colonia Avellaneda); Jorgelina Parkinson (Paraná); Jorge Petersen (Paraná); Santiago Picullo (Gualeguaychú); Bruno Ponti (Diamante); Fernando Javier Raiteri (Paraná); Gustavo Andrés Ramira (Paraná); Gerardo Ariel Reyes (Paraná); Leticia Ríos (Concepción del Uruguay); Federico Roldán Vukonich (Paraná); Julia Helena Ruedas (Concordia); Florencia Sabattini (Paraná); Cristian Agustín Saffre (Gualeguaychú); Carlos Saigg Reffino (Paraná); Diego Miguel Sánchez (Paraná); Ana Santini (Colón); Daniel Savall (Nogoyá); Eugenia Rocío Silva (Concordia); María Teresa Szrajber (Paraná); Ernesto Tabares (Paraná); Lía Tejera (San Salvador); Fabricio Manuel Trespadermez (Paraná); Florencia Valente (Paraná); María Fiorella Valentinuzzi Mendiburo (Paraná); Marcelo José Vázquez (Concordia); Aldo Vercellino (Chajarí); Justino Vidal (La Paz); Johanna Villafañe (Concepción del Uruguay); Ricardo Villarraza (Paraná); Laura Zelaya (Colón); Nélida Beatriz Zubillaga (Paraná).
El acto inaugural y entrega de premios está previsto para el viernes 8 de noviembre a las 20 en la sede del museo con acceso libre y gratuito.