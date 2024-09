En respuesta a la crítica situación energética que enfrenta Gualeguaychú, se ha constituido la Mesa Estratégica por la Energía, integrada por la Cooperativa de Electricidad y Afines de Gualeguaychú Ltda, la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (Codegu), el Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú (CDCI) y la Cámara de la Industria de Gualeguaychú. Esta iniciativa surge tras una reunión de la Comisión Directiva del CDCI, donde se discutió la alarmante realidad del sistema energético local.

El encuentro, que contó con la participación de miembros de las entidades firmantes y el concejal Juan Pablo Castillo, tuvo como tema central la necesidad urgente de gestionar mejoras en la matriz energética instalada. Los presidentes de las instituciones, Rafael Vela (CDCI), Tommy Fogg (Codegu), Nahuel Otero (Cooperativa Eléctrica) y Mariano Rodríguez (Cámara de la Industria), coincidieron en que el sistema energético de Gualeguaychú está al borde del colapso, una situación que no permite más postergaciones.

La Mesa Estratégica por la Energía de Gualeguaychú busca gestionar obras estructurales esenciales para abordar esta problemática, asegurando el crecimiento industrial, comercial y demográfico de la ciudad y sus alrededores. En su declaración, las entidades firmantes enfatizan que ante la debilidad estructural del sector energético, es inadmisible que proyectos vitales para la comunidad sigan demorándose, poniendo en riesgo tanto el desarrollo industrial como el sustento de miles de empleos.

Entre los proyectos prioritarios que requieren atención inmediata, destacan:

Estación Transformadora de 132 kV: Esta obra ha sido solicitada en múltiples ocasiones por diferentes administraciones, pero hasta la fecha no ha tenido avances. La estación actual, que no solo abastece a Gualeguaychú, sino también al departamento de Islas del Ibicuy, está colapsada. El parque industrial de Gualeguaychú, el más grande del sur de la provincia, no puede expandirse ni recibir nuevas industrias debido a la falta de energía suficiente.

Subestación Perigan (33 kV): Esta obra es complementaria y crucial para aliviar la demanda en la zona oeste de la ciudad, que ha visto un crecimiento exponencial en los últimos años. Su implementación es necesaria para descongestionar la red en el Parque Industrial, y aunque se ha presentado a las autoridades, la comunidad aún espera respuestas y acción.

La misión de la Mesa Estratégica es fortalecer la gestión del sector privado y colaborar con los organismos gubernamentales de niveles municipal, provincial y nacional, considerados socios estratégicos en la búsqueda de soluciones.

Las entidades firmantes, que representan más del 70% del consumo energético actual en la región, están decididas a impulsar cambios que aseguren un futuro energético sostenible para Gualeguaychú, buscando no solo paliar la crisis actual, sino también preparar el camino para el desarrollo continuo de la región.