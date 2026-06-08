Gral. Racedo (Pueblo El Carmen).- El presidente de la Nación Alberto Fernández tiene previsto arribar mañana a las 11.15 a la localidad de Racedo, descendiendo el helicóptero en la cancha del club local, procedente de Paraná. Así lo confirmó hace minutos a Paralelo 32 una fuente de la empresa Grupo Motta.

En el lugar de descenso abordará un vehículo tipo van, con una comitiva mínima en la que estará el gobernador Gustavo Bordet, un ministro de la Nación y cuatro representantes de la empresa. Tras un recorrido por los lugares donde se emplazan las plantas industriales, y probablemente por un grupo de viviendas que tiene en construcción la provincia, visitarán la planta Calisa 2, que se halla en construcción desde el año pasado y se estima que la importante inversión podrá concluirse en 2021, destinada a incrementar la faena de aves.

Ceremonial de la provincia hizo saber a los empresarios que las autoridades en comitiva no atenderán a la prensa en ese lugar, invitándose a los representantes de medios a asistir al acto en el Centro de Convenciones de Paraná.