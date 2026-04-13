Nogoyá.- En el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Bernardo Schneider hizo referencia a la agenda de eventos que posee la ciudad a lo largo del año. En la ocasión, realizó el anuncio de una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Leche y Expo Jersey Entrerriana, que este año se anticipa en el calendario y se realizará quince días antes de lo que tradicionalmente se acostumbraba.

En ese marco, el Coordinador de Producción, Ricardo Pazo, junto al intendente, viajaron a la capital provincial para reunirse con el ministro de Producción Guillermo Bernaudo, para avanzar en la organización del evento que se realizará el 17, 18 y 19 de abril.

“Estamos realizando gestiones para que nuestra exposición siga creciendo y continúe siendo un espacio que muestre toda la fuerza del sector productivo, comercial, de servicios e industrial. En definitiva, todo lo que sabemos hacer los nogoyasenses y lo que produce nuestro departamento y la región”, señaló el jefe comunal.

A su vez, desde el INTA local dieron a conocer las primeras capacitaciones que se darán en torno a la XXII Expo Provincial de la leche y XIII Expo Jersey.

“Damos inicio a un nuevo curso de inseminación artificial de bovinos y estamos invitando a participar de esta capacitación, orientada a brindar herramientas Teórico-Prácticas que permiten mejorar la eficiencia reproductiva de los rodeos”, anticiparon desde INTA, mencionando que las inscripciones están disponibles en las redes sociales de la entidad. Las jornadas de saberes se brindarán los días 15 y 16 de abril y cuentan con el apoyo del Clúster Lechero Nogoyá y el Municipio de Nogoyá.