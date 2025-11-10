Nogoyá.- El municipio de Nogoyá dio un paso significativo en materia de eficiencia energética y sostenibilidad al firmar un importante acuerdo que busca optimizar la gestión del servicio de agua potable en la ciudad.

Durante la semana el presidente municipal, Bernardo Schneider, rubricó un acta acuerdo con la Secretaría de Energía de Entre Ríos, representada por su titular, Noelia Zapata. Este convenio establece las bases para una acción conjunta enfocada en mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del crucial servicio hídrico.

El acuerdo implica un compromiso mutuo con objetivos claros. Por un lado, el Municipio de Nogoyá se compromete a compartir de manera exhaustiva los datos operativos, los consumos energéticos y los parámetros eléctricos de las instalaciones donde funcionan las bombas de extracción de agua.

Por su parte, la Secretaría de Energía de la Provincia utilizará esta información para elaborar un informe técnico detallado con los resultados obtenidos. Pero el compromiso va más allá del análisis: la Secretaría brindará la asistencia técnica necesaria para la elaboración de un proyecto fotovoltaico que suministrará a su vez energía a la red.

El objetivo final de este proyecto es ambicioso y a la vez esencial: generar la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de las bombas de agua a través de fuentes solares. Esto, en caso de concretarse, no solo significaría un avance en el uso de energías limpias y renovables, sino que también representaría una optimización de recursos y una mayor independencia energética para uno de los servicios públicos más vitales de la ciudad.