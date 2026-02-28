Victoria.- El Juez de Garantía, Alejandro Calleja, ordenó la detención de un matrimonio el lunes pasado, en el marco de una investigación por presunto abuso sexual. Los detenidos son dos hombres de 53 y 45 años que se encuentran bajo custodia mientras las autoridades recogen pruebas y testimonios claves para aclarar la situación. La Justicia dictó prisión preventiva por 45 días para los denunciados a instancia de la denuncia presentada por uno de los hijos adoptivos.

La pareja que hoy enfrenta una grave denuncia que involucra a un mayor y cuatro menores. Según la información a la que accedió Paralelo32, recurriendo a fuentes fidedignas, hace algunos años esta pareja adoptó a un niño de 8 años que tenía tres hermanos más que vivían con su madre. La adopción del primer niño se cumplió en el marco de todas las disposiciones legales vigentes a la fecha y también adoptaron otro joven que actualmente tiene alrededor de 20 años. .

En situación de que la madre del niño adoptado y los tres que quedaron con ella, se había instalado en el Refugio del 4° Cuartel hace algunos años, negándose a dejar el lugar, aquel hecho también tuvo cierta repercusión en los medios de Victoria.

La mujer había abandonado a los hijos y mediaba un tema relacionado a adicciones, y finalmente abandonó la ciudad con destino desconocido. Su reaparición final se dio cuando fue detenida y condenada por homicidio en San Lorenzo (SF) y actualmente cumple condena en una cárcel de la vecina provincia.

Lo que siguió

Los chicos habían quedado solos cuando la madre los abandonó, y en principio fueron acogidos transitoriamente por un familiar que, por determinadas circunstancias, desde el Refugio del Cuarto Cuartel decidieron que fueran derivados y entregados en guarda al matrimonio sobre el que hoy pesa la denuncia, con la idea de que los cuatro hermanos estén juntos. Se desconoce si el procedimiento de este pase se hizo en el marco de las disposiciones vigentes en materia de minoridad.

Con el paso del tiempo adoptaron otro chico adolescente que actualmente tiene 20 años, ampliando la familia. Para entonces, bajo el mismo techo convivían 4 hermanos y un joven mayor. Este último fue el que hizo la denuncia asegurando haber sufrido abusos.

Cuando el caso llegó a la justicia se dictó prisión preventiva para los posibles responsables y con buen criterio, los demás menores fueron separados y trasladados a una residencia en Concordia bajo la tutela del COPNAF.

El tema de esta grave denuncia se maneja en el mayor hermetismo –mientras las redes sociales ya dictaron sentencia- por tratarse de menores y, según datos que hemos recabado, el testimonio del joven denunciante habría aportado evidencias puntuales relacionadas a “cosas” que habían sucedido en el núcleo familiar, relacionadas a cuestiones intimas.

También transcendió que podrían involucrar a los menores, aunque solo tiene el valor del trascendido y será tarea del fiscal reunir evidencias que sustancien la denuncia.

Lo que agrava la situación de los denunciados es que durante el allanamiento a su vivienda se secuestraron elementos que los vincularían a la causa, además de teléfonos y computadoras que pueden contener o no material valioso para la misma.

Un profesional consultado señaló que la prisión preventiva de 45 días se dictó porque existen pruebas suficientes que justifican esa decisión judicial.