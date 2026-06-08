El lunes 21 de diciembre, la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N°11 “Agustín de la Tijera”, el Club de Madres, la Cooperadora Escolar y la Junta de Gobierno, acompañaron la colación de los alumnos de la Promo 2020; quienes recibieron sus diplomas de egresados cerrando así esta etapa académica de sus vidas.

A la hora prevista se hizo la presentación y bienvenida a los presentes iniciando así el acto. Los egresados ingresaron bajo un sostenido aplauso, seguidos por las banderas de ceremonia juntamente con sus abanderados y escoltas. Luego, con banderas en alto, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha a Entre Ríos.

Previo al momento de la entrega de los diplomas, los alumnos escucharon atentamente el último discurso docente a cargo de dos profes de la institución. Seguidamente, la Directora, profesora Mariela Elizabet Carollo, procedió a la entrega de los diplomas, distinciones y obsequios.

En representación de la Promo 2020, la alumna Ana Rattero ocupó el estrado central para dar lectura al discurso en nombre de la clase, el cual estuvo lleno de gratos recuerdos, anécdotas y agradecimientos. Su presentación concluyó al hacer entrega de un obsequio a los docentes, quienes según expresó “marcaron nuestras vidas”.

El cierre llegó con las palabras de la profe Mariela Carollo, quien brindó consejos y buenos deseos a los jóvenes que seguirán cumpliendo sueños en el camino por recorrer.

Entre las fotos y la emoción, la directora habló con Paralelo 32 destacando que “Esta noche es una caricia al alma luego de un año difícil. Más que felices, porque estar con esta promoción, mi primera promoción de gestión como rectora, así que, no tengo palabras más que estar felices por ellos, agradecidos por sus familias, a gradecidos a todo el plantel docente, acá se trabaja codo a codo todos los días, estos chicos nos llenan el alma”.