Próximamente la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) llevará a cabo una nueva edición de la Fiesta del Cordero a la Estaca y del Concurso de Asadores.

Esta es una fiesta única en la provincia donde se conjugan tradiciones y rescate de costumbres autóctonas en el singular arte de asadores criollos a la estaca, siendo el cordero principal atractivo gastronómico.

El jurado estará integrado por el Méd. Vet. Esteban Puntin, la Téc. Gastr. Paola G. Elias, el Sr. Néstor Riva, y el Téc.Agr. Héctor Monti.

Las actividades comenzarán el día 3 de noviembre por la tarde, con charlas de capacitación brindadas por especialistas, en las que se abordarán temas relacionados con la producción, comercialización y exportación ovina. Además, están previstas actividades culturales de teatro y danza que culminarán con un fogón criollo coordinado por el Centro de Estudiantes de la Facultad.

La jornada del 4 de noviembre iniciará por la mañana con entretenimientos para toda la familia. Durante todo el día se podrá disfrutar de diversos juegos y actividades recreativas: grupos de danzas, comparsa de Oro Verde y otras manifestaciones populares. En horas de la tarde, y en simultáneo, dará inicio el Concurso de Asadores, donde diez equipos presentarán el plato elaborado al jurado que evaluará y elegirá al ganador.

En el predio habrá cantina y funcionará un patio de comidas en el que se podrá degustar una variada oferta gastronómica, además del cordero asado.

Desde la organización se invita a la comunidad a participar de esta fiesta cultural y gastronómica que reúne a miles de personas en cada edición.