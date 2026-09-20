Nogoyá.– El Concejo Deliberante de Nogoyá aprobó una ordenanza que establece la obligación para las empresas prestadoras de servicios de telefonía, televisión por cable, energía e internet de retirar, a su exclusivo costo, todo el cableado aéreo, tensores, postes y cajas en desuso o sin función operativa dentro de la planta urbana. La iniciativa contó con el impulso de los concejales Marianela Manassali, José Ramón Perello y Maximiliano A. Navarro.

El proyecto fundamenta la medida en la necesidad de revertir la acumulación de materiales en el espacio aéreo local, los cuales generan contaminación visual y representan un riesgo para la seguridad de peatones y conductores. El marco regulatorio fijó un plazo de 180 días corridos para que las firmas concreten el desmontaje tras la desafectación del servicio o la intimación municipal, exigiendo además la identificación clara y permanente de los tendidos.

En caso de incumplimiento, la normativa faculta al Ejecutivo local a ejecutar las tareas de limpieza por administración o mediante terceros, trasladando la totalidad de los costos a las empresas infractoras, independientemente de las sanciones administrativas vigentes. Ante emergencias por peligro inminente, el Municipio quedará habilitado a intervenir de forma inmediata. Asimismo, se contempla el desarrollo de un relevamiento progresivo y la conformación de una Mesa de Ordenamiento junto a las empresas, priorizando el sector céntrico, avenidas principales, entornos escolares y espacios públicos.

La sanción del programa coincide con la problemática que afecta a amplios sectores de la ciudad debido al retiro sistemático de la infraestructura tradicional de cobre por parte de la firma Telecom, acción que dejó fuera de servicio la telefonía fija analógica a numerosos usuarios y reparticiones públicas. Actualmente, la empresa Personal lleva adelante una migración hacia la tecnología de voz sobre protocolo de internet (VoIP) mediante la colocación de módem en los domicilios, instancia en la que se sugiere el desmonte definitivo del tendido anterior.