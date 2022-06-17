La Biblioteca Provincial de Entre Ríos dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, informa que está abierta la convocatoria para el VI Concurso Literario Provincial «Juan L Ortiz» 2022 Categoría poesía, edición 2022

El Concurso está destinado para escritoras y escritores entrerrianos, mayores de 18 años, nacidos en la provincia o con residencia de más de cinco años. La recepción de trabajos es entre el 21 de junio y el 30 de julio de 2022 inclusive. Los participantes podrán presentar solamente un poema que no exceda los 30 versos, en temática libre.

El Jurado encargado de la selección estará integrado por prestigiosos representantes de la literatura entrerriana, como sucedió en las ediciones anteriores.

Los poemas deben remitirse por correo postal o personalmente a BIBLIOTECA PROVINCIAL DE ENTRE RÍOS – Alameda de la Federación 278 – CP 3100, Paraná, Entre Ríos. En caso de que la entrega del sobre participante sea personalmente, deberá realizarse de lunes a viernes de 8 a 12 hs.

Los resultados de la elección del Jurado serán dados a conocer entre el 27 de agosto y el 1 de septiembre de 2022.

Los premios

Este año los premios adquisición serán de 25.000 pesos para el primer premio, 20.000 pesos para el segundo y 15.000 pesos para el tercero.

Calendario del Concurso:

Convocatoria: del 21 de junio al 30 de julio.

Anuncio de resultados de la selección del Jurado: del 27 de agosto y el 1 de septiembre.