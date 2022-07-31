La Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos, a través del Museo Provincial de Bellas Artes “Dr. Pedro E. Martínez”, convoca a la comunidad de artistas de la provincia a participar del LIX Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos 2022. Para esta nueva edición, el gobierno provincial ha dispuesto una inversión de 882.000 pesos destinada a ser distribuida entre los premios adquisición. La presentación de postulaciones se podrá realizar on line a partir del 8 de agosto hasta el 11 de septiembre inclusive.

Esta convocatoria anual constituye una de las herramientas de políticas culturales públicas más significativas con las que el Gobierno de Entre Ríos busca premiar, reconocer y estimular la producción de las y los artistas visuales de la provincia.

A partir de esta nueva edición, desde el Museo Provincial de Bellas Artes organizador del certamen, se ha dispuesto que la postulación de obras se realice completando un formulario on line a fin de facilitar la amplia participación federal desde todo el territorio provincial.

Se podrán postular trabajos en seis disciplinas: Arte Cerámico, Arte Textil, Dibujo, Escultura, Grabado y Pintura.

Tanto el Reglamento como el formulario de inscripción están disponibles en los siguientes enlaces ó en la página web de la Secretaría de Cultura: https://www.entrerios.gov.ar/cultura/

REGLAMENTO: https://drive.google.com/file/d/10qgIrhvk7hiF6v7XFi0YAmq_xbTSlTiM/view?usp=sharing

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/sBhgvxradhFuDGyJ7

Calendario

– Recepción de postulaciones: Desde las 0 hs. del Lunes 8 de Agosto hasta las 24 hs del Domingo 11 de Septiembre de 2022.

– Actuación del Jurado de Selección: Viernes 23 de Septiembre de 2022.

– Comunicación de los resultados de la instancia de Selección: Martes 27 de Septiembre de 2022.

– Recepción de obras seleccionadas: Desde el Martes 4 al Viernes 28 de Octubre de 2022 inclusive. (Exclusivamente en los días y horarios dispuestos por Reglamento)

– Actuación del Jurado de Premiación: Viernes 4 de Noviembre de 2022.

– Comunicación de los resultados de la instancia de Premiación: Martes 8 de Noviembre de 2022

– Inauguración del Salón y entrega de distinciones: Viernes 2 de diciembre de 2022.