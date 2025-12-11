El tradicional espíritu solidario de los Scouts de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario vuelve a ponerse en acción. Este sábado 13 de diciembre, el grupo llevará adelante su colecta solidaria domiciliaria en la ciudad de Crespo, una iniciativa que ya suma más de 30 años de continuidad y cuyo objetivo es reunir alimentos no perecederos destinados a Cáritas parroquial, para acompañar a familias que atraviesan situaciones difíciles.

En diálogo con FM Boing 93.7 y Paralelo 32, Silvia, Valentina y Emilia, integrantes del grupo scout, brindaron detalles sobre la organización de esta edición. “Es un servicio que hacemos todos los años. Nos organizamos por barrios y recorremos casa por casa pidiendo la colaboración”, explicó Silvia, dirigente del grupo.

¿Cómo será la colecta?

Los scouts recorrerán los hogares identificados con sus remeras verdes y pañuelo, visitando los barrios que pertenecen a la jurisdicción de la Parroquia del Rosario.

📌 Horarios de recorrido:

De 9:00 a 12:00

De 16:00 a 20:00

Quienes no puedan colaborar desde su domicilio podrán acercar su donación a la secretaría parroquial durante la jornada.

Alimentos solicitados

La colecta se centrará exclusivamente en alimentos no perecederos, como:

fideos

arroz

harina

polenta

aceite

azúcar

yerba

puré de tomate

leche

latas (choclo, arvejas, etc.)

📌 No se recibe dinero ni ropa; únicamente alimentos no perecederos.

Un servicio que deja huella

Valentina y Emilia, integrantes de la rama Robert, destacaron la importancia de esta actividad dentro del calendario scout. Participan del grupo desde pequeñas y coinciden en que la colecta “es una de las actividades más significativas del año”.

“Nos pone muy contentas poder hacer un bien hacia otros. Saber que ayudamos a que alguien pase una Navidad un poco más amena nos llena el corazón”, expresaron.

Tras esta acción solidaria, el grupo comenzará a prepararse para su campamento de verano, mientras que la rama mayor se alista para participar de un campamento nacional en Necochea. Las inscripciones para nuevos integrantes se reabrirán en marzo para niños y niñas desde los 7 años.

Construyendo comunidad

Bajo el lema “Construyamos la paz preparando una Navidad para todos”, los Scouts de la Parroquia del Rosario convocan a los vecinos de Crespo a sumarse a esta colecta, que año tras año reafirma valores de servicio, compromiso y compañerismo, fortaleciendo lazos y llevando esperanza a quienes más lo necesitan.