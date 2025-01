“Este 2025 será el tercer año consecutivo que el ballet y los bailarines desfilarán bajo el nombre de Scola Reina del Norte”, explicó Sandra, quien a su vez recordó que la agrupación debutó en los carnavales del año 2023 bajo su dirección, en tanto que la batería C4 está presente en los carnavales desde el 2017.

La flamante directora, también relató que en esta oportunidad la agrupación cuenta con 42 ritmistas en la batería y 30 bailarines. “Es un número muy importante de integrantes, afortunadamente para esta edición 2025 hemos crecido mucho más, y notamos que se sumaron muchos jóvenes que quieren participar del carnaval y eligieron a Reina, porque ven en nosotros un proyecto serio”, comentó.

“Esta scola nació de una idea familiar y se está convirtiendo en un proyecto que no tiene techo, gracias a todos los que colaboran y nos siguen acompañando, el anhelo a futuro es que Reina del Norte sea una comparsa, pero vamos de a poco, construyendo paso a paso”, agregó Sandra, y mencionó seguidamente que “la batería C4 es un grupo muy unido, disciplinado y que cada año demuestra su crecimiento rítmico y prolijidad en su toque”.

Con cuatro noches por delante para desfilar, Sandra y su equipo ajustan los últimos detalles para lo que será su representación de la Teoría del Big Bang. “Elegimos esta temática inspirados en nuestra batería. C4 es la columna vertebral de este proyecto y gracias esa explosión musical de ritmos que ellos ejecutan se expande Reina del Norte, y sus bailarines se convierten en los planetas, las galaxias y la vía láctea que se forma luego de la explosión”, explicó la directora general del proyecto.

En lo que se refiere al vestuario de la agrupación, Sandra describió que el público podrá apreciar un trabajo muy delicado y totalmente artesanal, al cual todos los integrantes le han consagrado mucho tiempo. También señaló que este año por los costos de plumas en los espaldares y tocados, apostamos a otros recursos, pero sin perder la belleza.

Párrafos más adelante la directora también señaló como muy positivo en esta edición 2025 el contar con un ensayo técnico. “Es algo muy importante para conocer el lugar y poder ensamblar el desfile y el desplazamiento de todo el grupo además de tener un primer acercamiento al público”.

Consultada si este año Reina del Norte contará con carroza, Sandra comentó que no, pero es algo que el grupo lo tiene pensado para el futuro. “Por el momento no estamos en condiciones de trabajar en un proyecto como ese, el día que lo llevemos a cabo queremos que se algo bien presentado y que potencie el nivel de nuestro show”, aseguró

Para concluir Sandra dijo: “Esperamos superar las expectativas que tenemos y que todo Villaguay acompañe el crecimiento del carnaval. Esto lo hacemos por Villaguay, para que la ciudad crezca, uno ama el carnaval, pero si la gente no acompaña no podemos crecer y si las agrupaciones no crecen el festival tampoco”.

Por último, la directora informó que Reina del Norte competirá con sus figuras de destaque, Embajadora: Liza Moreyra, Reina de Batería: Eugenia Menegueti, Pasista Masculino: Lucas Romero, Bastonera: Melisa Becerra y Reina: Jessica Ramos.