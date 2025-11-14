El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, desarrollará este viernes una agenda institucional en la ciudad de Paraná junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, autoridades provinciales y referentes del sector turístico. La visita busca fortalecer la articulación público-privada y avanzar en una planificación estratégica conjunta de cara a la temporada de verano 2026.

Scioli arribará a la capital entrerriana para encabezar una jornada de trabajo que reunirá a funcionarios provinciales, municipales y representantes del sector privado. La recepción estará a cargo del gobernador Frigerio, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, y el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto.

La comitiva nacional estará integrada además por el director de Desarrollo y Promoción, Pablo Cagnoni, y la coordinadora de Marketing, Promoción Digital y Contenidos, Micaela Schpak.

Agenda federal y planificación estratégica

Durante el encuentro se analizarán acciones conjuntas para potenciar la promoción del destino Entre Ríos y asegurar un desarrollo turístico sostenible. La convocatoria apunta a consolidar una agenda de cooperación entre Nación y provincia que permita preparar una temporada estival competitiva y alineada con las nuevas tendencias del sector.

El eje central de la jornada será la reunión con el sistema turístico entrerriano, que tendrá lugar en el salón del Mirador Tec. Allí participarán intendentes, integrantes de la Comisión Provincial de Turismo (Coprotur), emprendedores, profesionales y representantes de entidades del sector, en un espacio destinado a intercambiar diagnósticos, oportunidades y estrategias de crecimiento.

Actividades y cierre con la prensa

Como parte de su visita, Scioli realizará también un recorrido náutico por el río Paraná, con el objetivo de destacar el potencial turístico asociado a los recursos naturales y las actividades recreativas de la región.

La agenda concluirá con una conferencia de prensa, donde se espera que se anuncien los principales lineamientos acordados para fortalecer el posicionamiento de Entre Ríos dentro del mapa turístico nacional.

Desde la Secretaría de Turismo de Entre Ríos se subrayó la importancia de esta instancia de articulación federal, destacando que la preparación anticipada de la temporada 2026 permitirá consolidar a la provincia como un destino competitivo, sostenible y en pleno crecimiento.