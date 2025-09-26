Forjada previamente en el espíritu del emprendedurismo, con una mezcla de ideas, proyectos y la apuesta incondicional a los sueños, Schneider se instaló el 19 de septiembre de 2005 en el Parque Industrial de la ciudad entrerriana, dando así inicio a su historia formal.

Desde entonces, gracias al apoyo de sus equipos de trabajo y distribuidores, a una cartera de clientes en expansión, a la calidad de productos y el compromiso con la mejora continua, su crecimiento ha sido exponencial. A lo largo de los años, la Compañía apostó permanentemente por la reinversión y la mano de obra local, con tecnología de vanguardia, diseño e investigación como los ingredientes principales para el desarrollo de sus productos.

Con el tiempo, las etapas de evolución hicieron que el espacio disponible fuera insuficiente. Por este motivo, fue necesario buscar un nuevo lugar para ampliar la planta productiva. Esto se concretó en 2017 con la compra de un predio de 17 hectáreas frente al Parque Industrial.

En noviembre de 2022, la Empresa mudó sus instalaciones a una nueva nave industrial de 32.000 m2, ubicada en el km 408 de la Ruta Nacional N° 12, equipada y preparada para producir y distribuir más de 10.000 muebles por mes a sus más de 600 distribuidores emplazados en todo el territorio argentino. Su red logística propia le permite asegurar que se cumplan los más altos estándares de calidad desde la recepción de la materia prima hasta la entrega del mueble terminado al cliente final.

En la actualidad, la Compañía afronta nuevos desafíos ligados a la Industria 4.0, a la optimización e integración de procesos en todas sus áreas y a la ampliación de sus instalaciones con tecnología de última generación, con el objetivo de seguir liderando el mercado y ser cada año un mejor lugar de trabajo para su equipo.

Veinte años después, la energía de sus inicios sigue intacta, impulsando a Schneider a avanzar, innovar y liderar.