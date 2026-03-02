El diputado nacional Darío Schneider (UCR-Entre Ríos) analizó el mensaje brindado por el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso de la Nación Argentina y sostuvo que “hay logros importantes dentro de lo que él quiere llevar adelante para el país”. Asimismo, valoró la agenda parlamentaria que el mandatario dejó planteada de cara al nuevo período legislativo.

En declaraciones al programa Amanece que nos es poco (Radio Plaza), el legislador entrerriano observó que al Presidente “se lo vio desde el primer momento muy eufórico y confrontativo”, aunque consideró que ese estilo forma parte de su identidad política. “Ese estilo y su manera de decir las cosas es en parte lo que lo ha llevado al lugar en que está”, señaló.

“De la hiperinflación a un escenario mejor”

Schneider remarcó especialmente el tramo del discurso en el que el mandatario hizo un repaso de la situación económica desde el inicio de su gestión. “Destaco el recorrido que hizo el presidente de los logros: de estar al borde de la hiperinflación, a estar con el tema no resuelto, pero en un escenario muchísimo mejor”, afirmó.

En ese sentido, indicó que el mensaje buscó poner en valor los esfuerzos realizados hasta el momento y plantear la necesidad de avanzar con reformas estructurales. “A partir de ahí, de hacer ver los esfuerzos que hemos hecho, marcó que hay que seguir adelante y que faltan reformas importantes”, explicó.

Respeto por el estilo y foco en la agenda legislativa

El diputado radical llamó también a “ver cómo se dicen las cosas” y reconoció que el tono presidencial no es propio de su espacio político. “No está en nuestra esencia ese estilo, pero es el Presidente y uno respeta su manera de llevar adelante la gestión y su relación con los demás sectores políticos”, sostuvo.

No obstante, subrayó que más allá de las formas, es necesario reconocer resultados. “Uno no puede dejar de reconocer que hay logros importantes dentro de lo que él quiere llevar adelante para el país”, expresó.

Finalmente, destacó como un punto central del discurso la definición de una agenda de trabajo parlamentario. “Es importante que ya haya planteado una agenda de reformas que van a estar llegando al Congreso”, valoró.

Schneider sintetizó su postura señalando que el país necesita “mayor empleo, más producción, más crecimiento y desarrollo” y que para ello son indispensables las inversiones. “El Presidente está buscando generar condiciones para que se produzcan esas inversiones”, concluyó.