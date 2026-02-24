El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Juan Malvasio, resolvió este lunes anular la selección del jurado realizada el pasado viernes 20 de febrero y, en consecuencia, dejar sin efecto el inicio del juicio oral en el marco del Legajo de OGA Nº 16341, caratulado “Goró, Roberto Carlos - Goró, Víctor Ezequiel s/Homicidio simple”.

Además, el magistrado instó a la Oficina de Juicio por Jurados a fijar con urgencia una nueva audiencia de selección y reprogramar el debate oral.

El planteo de Fiscalía y la filmación en la sala

La decisión fue adoptada tras un planteo de la Fiscalía, que tomó conocimiento de que uno de los acusados registró mediante videofilmación el ingreso de los potenciales jurados a la sala de audiencias y posteriormente publicó el material en su estado de WhatsApp.

Ante esa situación, el juez consideró que el hecho comprometía las garantías del proceso y la integridad del sistema de juicio por jurados, por lo que dispuso la nulidad de la selección realizada.

Prisión preventiva para uno de los imputados

En relación al acusado que difundió el material audiovisual, Malvasio dictó la prisión preventiva para Víctor Ezequiel Goró, quien será alojado en la Unidad Penal Nº1 de Paraná hasta la finalización del juicio.

En tanto, se mantuvo la libertad del otro imputado, Roberto Carlos Goró, quien no participó de la filmación ni de su publicación.

Nuevo sorteo y fechas confirmadas

La Dirección de Jurados realizará un nuevo sorteo en las próximas 48 horas para conformar el padrón que participará en la audiencia de selección, la cual fue fijada para el 16 de marzo a las 9, en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

El juicio oral, en tanto, se desarrollará entre el 17 y el 19 de marzo, también en el mismo ámbito.

Revisión de protocolos

Tras lo ocurrido, desde Tribunales informaron que la Dirección de Jurados, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) y la División Alcaidía revisarán y actualizarán los protocolos de actuación policial y administrativa en salas de audiencias, particularmente en el marco de juicios por jurados.

El objetivo será reforzar los mecanismos de control y prevenir situaciones que puedan afectar la transparencia, la seguridad y la validez de los procesos judiciales.