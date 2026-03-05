La localidad de Sauce Montrull se prepara para recibir una de las citas culturales más esperadas por los vecinos de la zona y los alrededores del departamento Paraná. La Comisión Vecinal Lomas del Sol confirmó la realización de la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay, una propuesta que busca poner en valor la identidad cultural y las tradiciones de la región.

El encuentro se llevará a cabo este sábado 7 de marzo a partir de las 19 en la plaza del barrio, ubicada en la intersección de Jorge Boeykens y Cardón, a la altura del kilómetro 17,5 de la Ruta Nacional 18. La jornada se desarrollará al aire libre y contará con una programación artística pensada para toda la familia.

Desde la organización explicaron que esta nueva edición surge a partir del éxito obtenido en el festival realizado el año pasado, lo que impulsó a los integrantes de la comisión vecinal a redoblar esfuerzos para consolidar el evento como una propuesta cultural para la comunidad. En ese sentido, destacaron que el objetivo es fortalecer los espacios de encuentro y mantener vivas las expresiones tradicionales de la provincia.

La grilla artística incluirá shows en vivo y presentaciones de cuerpos de danza folclórica, que serán los encargados de poner ritmo a la noche bajo la sombra de los aguaribayes que dan nombre al festival. El público podrá disfrutar de zambas, chacareras y chamamé, géneros profundamente arraigados en la identidad cultural entrerriana.

Durante la jornada se presentarán Los del Gualeyán, Los Entrerrianos Isondú, El Rescate, Los Tatas del Chamamé, el Taller Municipal de Danzas Folclóricas de Sauce Montrull y el Ballet El Grito Sagrado, quienes ofrecerán un espectáculo que combinará música y danza tradicional.

Otro de los atractivos del encuentro será la propuesta gastronómica, integrada en su mayoría por emprendedores de la región. La feria de comidas ofrecerá platos típicos y elaboraciones artesanales, con el objetivo de acompañar la experiencia cultural del festival.

Desde la comisión vecinal señalaron que todo lo recaudado mediante la venta de bebidas y alimentos será destinado a futuros proyectos de mejora en la infraestructura del barrio y al mantenimiento de los espacios comunes, reforzando así el carácter comunitario del evento.

La invitación está abierta a todas las familias de Sauce Montrull y localidades cercanas, con la recomendación de llevar asientos o sillones para disfrutar con mayor comodidad de los espectáculos.

De esta manera, el Festival Folclórico del Aguaribay vuelve a consolidarse como un espacio de encuentro donde la música, la danza y la gastronomía regional se combinan para celebrar la identidad y la vida comunitaria.