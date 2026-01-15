Sauce de Luna se vestirá de fiesta para recibir a vecinos y visitantes en la XIV edición de la Fiesta Provincial del Pan Casero, un evento que celebra la música, la danza y la gastronomía local, y que se ha consolidado como uno de los emblemas culturales del norte entrerriano. La cita será desde el jueves 29 de enero hasta el domingo 1 de febrero, en el Escenario Mayor “Raúl Benítez Ríos”, con entrada libre y gratuita.

La jornada inaugural, denominada Noche Joven, se desarrollará el jueves 29 a partir de las 22:00, con la participación de DJ Danilo, Naomi Omarini y Mauro Nelly. En tanto, las actividades de los días viernes, sábado y domingo comenzarán a las 20:00, combinando la presentación del ballet oficial, espectáculos musicales de artistas locales, provinciales y nacionales, y el inconfundible encanto del folklore entrerriano.

Entre los artistas destacados que pasarán por el escenario se encuentran Orlando Vera Cruz, Mario Pereyra, Los Entrerrianos Isondú, La Sonora Chamamecera, entre muchos otros que darán forma a una grilla diversa y de alto nivel.

Una fiesta con historia

La Fiesta Provincial del Pan Casero tiene sus raíces en una iniciativa educativa. En 2012, un grupo de estudiantes de la Escuela Nº 1 “Pancho Ramírez”, acompañados por sus docentes, propuso crear un evento que pusiera en valor la tradición del pan casero, uno de los símbolos más representativos de la identidad local.

La primera edición se realizó en 2013 como un festival folclórico de una sola noche. Con el paso del tiempo, la celebración creció, fue reconocida oficialmente como Fiesta Provincial y se extendió a varias jornadas, convirtiéndose en un atractivo turístico que convoca a miles de personas cada año.

Tradición, gastronomía y comunidad

Más allá de la música y la danza, la fiesta ofrece un recorrido por la tradición gastronómica. Los hornos de barro y la elaboración de panes caseros a la vista del público invitan a vivir una experiencia que combina sabor, historia y participación comunitaria.

El evento se presenta como un espacio ideal para disfrutar en familia o con amigos, al tiempo que se reconoce el trabajo de los productores locales y se fortalecen los lazos con la identidad regional.

Con la conducción de Alberto Osaran y Gregorio Sesa, la XIV edición promete cuatro noches en las que Sauce de Luna será un punto de referencia cultural dentro del calendario festivo de Entre Ríos.