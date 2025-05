Victoria.- La propuesta de reflotar el vóley en el Club Sarmiento comenzó como una necesidad puntual: no había profesor, y un grupo de alumnos se lo planteó a Juan Hereñú, profesor de Educación Física y ex jugador, con experiencia en el ámbito escolar y competitivo. Pero lo que arrancó con un pedido aislado, hoy se consolidó como una estructura en crecimiento, que incluye categorías juveniles, grupos mixtos y hasta un equipo +35 que compite en una liga regional.

“Arrancamos el año pasado, creo que fue en junio. Me hablaron unos alumnos que tenía en la escuela, diciéndome que en Sarmiento no había profe de vóley. Me acerqué, hablé con la Comisión Directiva y lo primero que hicimos fue ordenar las categorías, separar horarios para las chicas, los varones, y el maxi vóley", cuenta Hereñú en diálogo con Paralelo 32.

Con una mirada formativa y participativa, el proyecto no solo se enfocó en lo técnico. También se trabajó con padres y madres para sumar voluntades y recursos. “Hicimos reuniones, buscamos materiales en conjunto, compramos pelotas, redes, una malacate para estirar las redes como corresponde. Todo lo que suma, ayuda”, explica.

Este año el objetivo fue claro: competir. Así fue como lograron ingresar a una liga de maxi vóley en Paraná, donde participan con dos equipos mixtos (desde los 16 años en adelante) y un grupo de mayores de 35 años. “La idea era que empiecen a tener sus primeras experiencias competitivas, viajar, jugar, conocer ese otro ritmo que tiene el deporte cuando hay partidos y tabla de posiciones”, continúa el entrenador que suele ponerle la casaca para sumar al equipo de Más 35 cuando es necesario.

Además, se generaron vínculos con otros clubes locales como 25 de Mayo y también con la gente de Nogoyá (Equipo denominado Los Perkin), que les habló de este torneo. “Tenemos una buena relación con los profes del Club 25, con Miguel Menchaca y Mateo Guibe, que están hace años en esto. También hacemos encuentros recreativos con el grupo que conformamos junto a las chicas de María Riquelme. Y cuando se puede, organizamos amistosos que sirven para que los chicos y los grandes crezcan como deportistas", amplía.

La inclusión de mayores de 35 años en competencias regulares es otro de los aspectos destacables. “Cada vez se ven más categorías +35, +45. Hay gente que viene del deporte, pero también muchos que se suman de grandes. Quizá no tienen la misma técnica, pero desde el compromiso, la participación y el grupo, suman un montón. El deporte no termina a los 30”, remarca Hereñú, y menciona que este domingo tienen un nuevo desafío en la capital entrerriana.

Montar una disciplina desde cero no es simple. “Lo primero es tener la infraestructura. En Sarmiento tenemos un gimnasio cerrado, que es clave para deportes indoor como el vóley. Después, necesitás una comisión que acompañe, horarios disponibles, materiales, pero sobre todo, el apoyo de los padres y jugadores. Solo, no se puede", afirma.

Finalmente, Hereñú destaca que el club está abierto al acompañamiento de sponsors, un punto fundamental para sostener la logística de viajes, inscripciones y la compra de equipamiento. “Siempre son bienvenidos los sponsors. Todo suma al desarrollo del deporte”, destaca a modo de cierre.