Senadores justicialistas y del oficialismo solicitaron la convocatoria urgente de la Mesa de Diálogo Social por la distribución de alimentos. Fue en la sesión de este martes en la que la Cámara Alta aprobó un proyecto de comunicación presentado por el senador por Victoria, Víctor Sanzberro (PJ) y el senador Alberto Otaegui (Juntos por Entre Ríos), mediante el cual se solicita al gobierno la convocatoria urgente y extraordinaria de la Mesa de Diálogo Social.

El pedido tiene como objetivo que autoridades del Poder Ejecutivo brinden información detallada sobre los mecanismos de autorización, entrega, control y rendición de los módulos y mercadería alimentaria distribuidos durante el año 2025, en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía por la presunta entrega clientelar de alimentos.

Durante la sesión, el senador Sanzberro explicó que la iniciativa se complementa con una nota enviada el pasado 4 de enero a la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, en la que se solicita formalmente la reunión de la Mesa de Diálogo Social. “No está en nuestro ánimo ni en nuestra voluntad mirar para el costado; creemos que la Mesa de Diálogo Social debe reunirse de manera extraordinaria”, afirmó el legislador.

El proyecto aprobado expresa que “se vería con agrado que la señora ministra de Desarrollo Humano convoque en forma urgente y extraordinaria a una reunión de la Mesa de Diálogo Social”, y propone una agenda de trabajo que incluye: un informe detallado del Ministerio sobre los mecanismos de autorización, entrega, control y rendición de cuentas de los módulos y mercadería alimentaria distribuidos durante 2025, incluyendo la cantidad total, el listado de organizaciones receptoras y los procedimientos de relevamiento y rendición.

También se insta a conocer el estado actual de los controles administrativos y logísticos para garantizar la trazabilidad y el destino final de la asistencia alimentaria a las familias en situación de vulnerabilidad; y las medidas adoptadas o a adoptar ante las recientes denuncias periodísticas y los procedimientos judiciales en curso, incluyendo la colaboración con la Justicia y la realización de eventuales auditorías.

Asimismo, los senadores solicitaron conocer propuestas concretas para fortalecer la transparencia y el control participativo de la Mesa de Diálogo Social, tales como la digitalización de las entregas, la publicación periódica de información y la implementación de auditorías externas independientes.