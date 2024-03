En el marco del debate sobre la reforma fiscal en la provincia de Entre Ríos, el senador del departamento Victoria, Víctor Sanzberro, del bloque de Más para Entre Ríos, ha tomado una posición al referirse a las modificaciones propuestas al proyecto original presentado por Rogelio Frigerio.

Sanzberro discutió los cambios planteados por su bloque, que tienen como objetivo primordial aliviar el impacto económico en los contribuyentes entrerrianos, especialmente en el contexto de un posible aumento de hasta un 200% en los impuestos. “Los impuestos bien se pudieron emitir. El gobernador cuenta con los instrumentos para liquidar y emitir el impuesto inmobiliario y automotor, y los contribuyentes lo esperaron durante febrero. No nos corresponde explicar la razón por la cual no se emitió. Quizás el descuento se aguardaba como herramienta para la recaudación”.

El senador dejó claro que su bloque no pretende eludir el tema del aumento impositivo, sino más bien suavizar sus efectos, particularmente para aquellos contribuyentes que no pueden pagar al contado y necesitan optar por cuotas. Y señaló que “la responsabilidad con que desde el bloque tratamos este proyecto de ley que refiere a cómo se va a pagar, pero no brinda la medida del aumento del impuesto que está en el campo del ejecutivo”.

Una de las preocupaciones principales expresadas por Sanzberro es la dependencia significativa de la provincia de Entre Ríos de los recursos federales, lo que refleja una relación desigual entre los ingresos propios y los provenientes del gobierno nacional. “Los recursos propios de la provincia no llegan a la cuarta parte de los recursos totales, las tres cuartas partes de los recursos de la provincia proviene de la Nación”, aseguró. Esta situación, según el senador, debería ser motivo de reclamo a nivel federal en lugar de cargar el peso del aumento de impuestos sobre los ciudadanos provinciales.

En cuanto a la transparencia de la información proporcionada por la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Sanzberro admitió que la falta de datos precisos dificulta la evaluación precisa del impacto fiscal en los contribuyentes. Sin embargo, reiteró el compromiso de su bloque para abordar el tema con celeridad y responsabilidad.

Una de las modificaciones más significativas propuestas por el bloque de Más para Entre Ríos fue la eliminación de la posibilidad de que el Ejecutivo seleccione cualquier índice para actualizar los impuestos, en lugar de imponer el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), un indicador vinculado a la evolución de los salarios de trabajadores públicos y privados. “El desafío es encontrar el equilibrio, Nuestras modificaciones son para no complicarle la vida a la gente, queremos que el descuento no deje afuera a los que pagan correctamente y no queremos que queden fuera los que pagan en cuotas. En definitiva, no queremos que descarguen el peso de la inflación en los contribuyentes”, enfatizó

El senador también destacó que su bloque logró eliminar disposiciones que incrementaban la burocracia en operaciones comerciales en el sector del transporte, lo que demuestra un enfoque práctico y orientado hacia la eficiencia administrativa.

En resumen, la postura de Víctor Sanzberro y su bloque refleja un compromiso con el equilibrio fiscal y la protección de los contribuyentes entrerrianos en un contexto de cambios impositivos significativos. Su enfoque en la responsabilidad fiscal y la mitigación de los impactos negativos sobre la población demuestra una preocupación genuina por el bienestar económico de la provincia.