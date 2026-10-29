El locutor, animador y periodista paranaense Santiago Miguel Rinaldi recibirá la distinción “El Sauce”, otorgada por el Gobierno de Entre Ríos en reconocimiento a su trayectoria y a su aporte a la cultura y la comunicación provincial.

El acto se realizará el jueves 5 de noviembre, a las 21, en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, ubicado en Gregoria Matorras 861, en Paraná. La entrega estará a cargo del gobernador Rogelio Frigerio y será de entrada libre y gratuita.

La ceremonia es organizada por las secretarías de Comunicación y Prensa y de Cultura de la provincia. Además, contará con las presentaciones musicales de Los Musiqueros Entrerrianos y Juan Manuel Bilat.

Más de 45 años de trayectoria frente al micrófono

La carrera de Rinaldi comenzó hace más de 45 años y se desarrolló entre la radio, los escenarios y la animación de festivales. A lo largo de ese recorrido, construyó una trayectoria vinculada con la difusión de la cultura entrerriana y el acompañamiento de las comunidades de la provincia.

En enero de 1985 llegó al escenario mayor del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, donde se consolidó como animador. Su tarea consistió en presentar a los artistas, acercar sus historias al público y acompañar el desarrollo de uno de los encuentros más importantes de la música popular argentina.

Otro momento significativo de su carrera ocurrió en 1987, durante la visita del papa Juan Pablo II a Paraná. En aquella oportunidad, Rinaldi fue una de las voces que acompañaron la histórica jornada. Desde el palco principal, instalado en la terraza del aeropuerto, anunció: “Su santidad, Juan Pablo II nos habla. Escuchemos al maestro de la fe”.

Caminata Sabatina, un clásico de la radio entrerriana

Uno de los hitos de su trayectoria es Caminata Sabatina, el programa radial que conduce desde el 6 de junio de 1981.

A través de sus transmisiones en vivo desde distintas localidades del interior entrerriano, el ciclo dio espacio a instituciones sociales, deportivas y culturales, además de visibilizar las historias y actividades de los protagonistas de cada comunidad.

Durante décadas, el programa se convirtió en un vínculo entre las localidades de la provincia y sus audiencias, con una propuesta centrada en la identidad, las tradiciones y la vida comunitaria.

Rinaldi también participó en numerosos festivales y encuentros populares, con una labor orientada a la difusión de las expresiones culturales de Entre Ríos.

“El Sauce”, una distinción a la identidad provincial

La distinción “El Sauce” fue creada por el Gobierno de Entre Ríos para reconocer a comunicadores y referentes que realizaron aportes significativos a la cultura y la comunicación de la provincia.

La primera entrega se concretó en 2024, cuando el reconocimiento fue otorgado a Roberto Romani.

El nombre de la distinción remite a un episodio de la historia entrerriana: “El Sauce” era el caballo moro, enjaezado de plata, que el general Justo José de Urquiza montó durante la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852.

La figura del caballo representa simbólicamente la custodia de las tradiciones, la memoria y la identidad cultural. Por ese motivo, quienes reciben el reconocimiento son distinguidos con una estatuilla que evoca ese legado.

Con la entrega a Santiago Rinaldi, el Gobierno provincial busca destacar una trayectoria de más de cuatro décadas dedicada a la comunicación, la radio y la difusión de la cultura entrerriana.