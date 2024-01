El festival se había postergado por cuestiones climáticas en 1984 y el recordado Mario Alarcón Muñiz no podía venir al fin de semana siguiente. Fue entonces cuando los organizadores lo convocaron por primera vez. Además, participó en otras ediciones en los años 90, en la conducción, producción publicitaria y en la promoción del festival. En una oportunidad también estuvo al frente de la televisación que realizaba Canal 9 de Paraná y hace 25 años que condujo por última vez.

Dueño de una amplia trayectoria en los medios y de un destacado trabajo como presentador de distintos espectáculos, el creador del programa “Caminata Sabatina” compartió sus recuerdos y emociones por estar nuevamente en nuestro festival.

“Volver a Diamante es una enorme satisfacción profesional, porque después de tantos años de actividad que vuelvan a convocarme, a confiar en el trabajo que uno realiza, es un orgullo muy grande. En lo personal, es una satisfacción con mezcla de nostalgia por tantos amigos hechos aquí. Muchos de ellos ya no están y dejaron la impronta en esta historia de 52 festivales”, señaló Rinaldi.

“Estoy muy agradecido a la vida, a la comisión y a la gente. Destaco la amabilidad de absolutamente todos con quienes he tratado aquí. Sinceramente, para uno que trabaja y la profesión es la palabra, hoy no me alcanzan las palabras para reflejar lo que mi corazón siente, mi ánimo, mi alegría por volver a Diamante. Muchas, muchísimas gracias”, agregó.