Santa Elena se alista para dar inicio este sábado 25 de enero a la edición 2026 de sus tradicionales carnavales, una de las fiestas populares más esperadas de la costa del río Paraná. Con ritmo, color y pasión, la ciudad entrerriana se prepara para vivir varias noches de música, brillo y alegría que prometen convocar a vecinos y turistas.

Desde las primeras horas de la noche, los tambores marcarán el pulso de un espectáculo que conjuga arte, cultura, identidad e historia. Cada desfile será el reflejo del trabajo artesanal de cientos de personas que, durante meses, confeccionaron diseños, plumas, tocados y espaldares para dar vida a las fantasías de las comparsas.

Las tribunas volverán a vibrar al ritmo de las batucadas, acompañadas por banderas, aplausos y ovaciones, mientras bailarines y bailarinas invitan al público a sumergirse en una experiencia cargada de emoción. Entre espuma, música y coreografías, las reinas desfilarán junto a figuras y destaques, aportando simpatía y elegancia a cada noche carnestolenda.

La secretaria de Turismo de Santa Elena, Carina Spahn, confirmó que en la primera jornada participarán las comparsas Babiyú, Porasí e Itá Porá, mientras que Emperatriz se sumará en las fechas posteriores, completando la propuesta artística del carnaval 2026.

Asimismo, la funcionaria dio a conocer el cronograma completo de esta edición, que se desarrollará los días 24 y 31 de enero, y 7, 14, 15 y 16 de febrero, consolidando a Santa Elena como uno de los destinos festivos más destacados del verano entrerriano.