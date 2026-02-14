Cada 14 de febrero el mundo se pone romántico… y Spotify también. En el Día de San Valentín, la plataforma de streaming musical analizó qué canciones registran los mayores picos de reproducción durante la jornada dedicada al amor. Los resultados confirman que el romance tiene banda sonora propia y que el botón de “repeat” se activa más que nunca.

Las canciones que más crecen a nivel global

Entre los temas que experimentan mayor aumento de reproducciones en San Valentín a nivel mundial, predominan los clásicos y las baladas eternas:

Dinah Washington – “Mad About The Boy” (+522%) Leonard Cohen – “Dance Me to the End of Love” (+458%) David Gray – “This Year’s Love” (+381%) Des'ree – “I’m Kissing You” (+356%) Marvin Gaye – “How Sweet It Is (To Be Loved By You)” (+355%)

El soul, las baladas profundas y las letras intensas dominan el ranking, con incrementos que superan el 500% en algunos casos.

Lo que más crece en Argentina

En el plano local, el comportamiento es diferente y combina romance, pop y hasta perreo:

JAY-Z, Rihanna – “Umbrella” (+43%) DJ Tao, Kaleb Di Masi – “Turreo Sessions #5” (+28%) Calvin Harris, Rihanna – “We Found Love” (+24%) Carlos Rivera – “Otras Vidas” (+16%) Eminem – “Lose Yourself” (+15%)

En Argentina, el crecimiento es más moderado, pero deja en claro que el amor también puede sonar a hit bailable o a himno para cantar a todo volumen.

Las canciones de amor más escuchadas de todos los tiempos

Más allá de los picos estacionales, Spotify también reveló cuáles son los temas románticos más reproducidos históricamente.

A nivel global

Ed Sheeran – “Perfect”

Arctic Monkeys – “I Wanna Be Yours”

John Legend – “All of Me”

Taylor Swift – “Lover”

Christina Perri – “A Thousand Years”

🇦🇷 En Argentina

Milo J – “M.A.I”

Ed Sheeran – “Perfect”

WOS – “ALMA DINAMITA”

Trueno – “SOLO POR VOS”

Reik – “Creo en Ti”

El ranking argentino mezcla baladas clásicas con referentes urbanos contemporáneos, reflejando la diversidad de estilos que hoy definen el concepto de “canción de amor”.

Playlists que celebran el amor

El fenómeno también se refleja en las listas creadas por los usuarios. A nivel global se generaron 2.661.663 playlists con la palabra “Valentine” o “Valentine’s Day”, mientras que en Argentina se contabilizan 32.221.

En definitiva, el amor puede sonar a soul clásico, a balada eterna o a perreo intenso; puede acompañar una cena romántica, una declaración apasionada o un desamor silencioso. Pero cada 14 de febrero hay algo en común: el soundtrack está listo y el botón de repeat, activado.