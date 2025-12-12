El intendente de San José, Gustavo Bastian, junto a la secretaria de Turismo, Anabella Lubo, presentaron este jueves la programación de la nueva edición de la Fiesta del Campamentista, que se desarrollará los días 9, 10 y 11 de enero de 2026 en el Balneario San José. La conferencia de prensa tuvo como eje el crecimiento sostenido del turismo en la ciudad y el fortalecimiento del balneario como punto central de la oferta local.

Bastian destacó el avance de la actividad turística en la localidad y subrayó el rol estratégico del balneario, que cada temporada incorpora nuevas infraestructuras y servicios. “El crecimiento que estamos viendo en San José se refleja, sobre todo, en la ocupación y en la elección del balneario como uno de los lugares preferidos de la región”, señaló el intendente, quien remarcó que este evento ya es un clásico del verano en la microrregión Tierra de Palmares.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Anabella Lubo, anunció la grilla de actividades previstas para las tres jornadas. Todas serán de entrada libre y gratuita para vecinos de San José, quienes deberán presentar su DNI, mientras que el público general podrá acceder con una entrada popular de $3.500.

Lubo también confirmó que, como cada año, serán las instituciones locales las encargadas de coordinar y administrar las cantinas que funcionarán durante la celebración, generando un movimiento económico directo para clubes y organizaciones de la ciudad.

Desde el municipio destacaron que la Fiesta del Campamentista se consolida como uno de los eventos más convocantes del verano regional. “Esta celebración popular que pone al Balneario San José como escenario principal crece año a año, con propuestas que no sólo invitan a disfrutar de espectáculos musicales y juegos en la playa, sino que también incorporan actividades deportivas, recreativas y experiencias de gastronomía regional”, señalaron.