La ciudad de San José presentó este miércoles en Paraná su campaña turística de invierno bajo el lema “San José, puro corazón” y confirmó la realización de la 39ª Fiesta Nacional de la Colonización, que tendrá lugar del 24 al 26 de julio y volverá a reunir propuestas culturales, gastronómicas y artísticas vinculadas a la historia de la localidad.

La presentación se desarrolló en la capital provincial con el acompañamiento del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER) y contó con la participación de autoridades provinciales, municipales y referentes del sector turístico.

Durante el acto, el director general de Turismo de Entre Ríos, Sebastián Bel, destacó la estrategia de promoción que viene desarrollando la ciudad y señaló que la propuesta no sólo apunta a difundir la tradicional fiesta, sino también a posicionar a San José como destino turístico durante la temporada invernal.

Una fiesta que forma parte de la identidad local

El intendente Gustavo Bastián recordó que la Fiesta Nacional de la Colonización llegará este año a su edición número 39 y resaltó el valor histórico que tiene para la comunidad.

En ese sentido, señaló que San José ocupa un lugar destacado en la historia provincial por haber sido la primera colonia agrícola organizada de Entre Ríos y una de las primeras experiencias de colonización agrícola del país.

El jefe comunal también destacó los distintos atractivos que ofrece la ciudad durante todo el año, entre ellos el complejo termal, el río Uruguay, las actividades recreativas y los espacios culturales vinculados a la historia regional.

Tres jornadas de actividades

La secretaria de Turismo de San José, Anabella Lubo, brindó detalles de la programación prevista para esta edición.

Las actividades comenzarán el viernes 24 de julio con una noche de peña en el Predio Multieventos, espacio que concentrará gran parte de las propuestas artísticas y culturales.

El sábado 25 se desarrollará una feria de emprendedores desde la mañana, además de un almuerzo popular y espectáculos musicales sobre el escenario principal. La jornada tendrá como número central la presentación de Luciano Pereyra.

El tradicional desfile evocativo

Uno de los momentos más esperados de la fiesta tendrá lugar el domingo, cuando se realice el tradicional desfile evocativo alrededor de la plaza principal de la ciudad.

Más de 500 personas participarán de la representación histórica que recrea distintos momentos del proceso colonizador impulsado por el general Justo José de Urquiza, la llegada de las primeras familias inmigrantes y el crecimiento de la comunidad a lo largo de casi 170 años de historia.