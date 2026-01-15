San José de Feliciano vuelve a vestirse de brillo, magia y alegría para celebrar una nueva edición del tradicional Carnaval Felicianero, una de las fiestas más representativas del norte entrerriano. Más que un espectáculo, el carnaval es una expresión cultural profundamente arraigada en la identidad local, vivida con pasión por una comunidad que se involucra en cada detalle y enaltece cada pasaje de las comparsas.

Ubicada estratégicamente en el norte de Entre Ríos, a 90 kilómetros de La Paz, 35 de Sauce (Corrientes), 85 de Chajarí y 80 de Federal, la ciudad se consolida como un punto de encuentro ideal para visitantes de toda la región, que cada verano llegan para disfrutar de una celebración cargada de color, música y tradición.

Fechas de corsos

El Corsódromo Oficial del Predio Multieventos, inaugurado en 2025, será nuevamente el escenario central de la fiesta. Allí se desarrollarán cinco noches imperdibles:

Sábado 24 de enero

Sábado 31 de enero

Sábado 7 de febrero

Sábado 14 de febrero

Domingo 15 de febrero

Comparsas protagonistas

Tres comparsas históricas darán vida al carnaval 2026:

Irupé , última campeona y actual portadora de la Reina del Carnaval.

, última campeona y actual portadora de la Reina del Carnaval. Marabú , con más de 50 años de historia, símbolo de tradición y continuidad.

, con más de 50 años de historia, símbolo de tradición y continuidad. Ivoti Porá, otra comparsa emblemática que emociona con su despliegue artístico y narrativo.

Cada una, a través de sus bailarines, vestuarios y coreografías, cuenta una historia distinta, transformando el corsódromo en un verdadero escenario de fantasía.

Un corsódromo en crecimiento

El Corsódromo Oficial, inaugurado en 2025 en el Predio Multieventos, se ha consolidado como epicentro del Carnaval Felicianero. Para esta edición 2026 contará con:

Tres cantinas oficiales, una por comparsa, para mejorar la oferta gastronómica.

Nuevos sanitarios para mayor comodidad del público.

Espacios laterales de 50 metros destinados a la colocación de sillas, brindando mayor confort a vecinos y visitantes.

Competencia y pasión

Las comparsas competirán por el Reinado y diversos rubros, entre ellos:

Comisión de frente

Maestro de ceremonia

Porta banderas

Batería

Figura femenina

Y otros subrubros que enriquecen el espectáculo

El ritmo de las baterías, la creatividad coreográfica y el nivel artístico alcanzado han posicionado al Carnaval Felicianero como una de las celebraciones más convocantes del litoral argentino.

Una fiesta para toda la familia

El carnaval se distingue no solo por su magnitud, sino por la participación activa de la comunidad. Familias enteras disfrutan entre espuma, risas y aplausos, convirtiendo cada noche en un verdadero encuentro social. Es una fiesta inclusiva, donde niños, jóvenes y adultos comparten un mismo espíritu festivo.

Con música, color y pasión, San José de Feliciano se prepara para vivir cinco noches inolvidables que prometen emocionar, sorprender y reafirmar el lugar del Carnaval Felicianero como uno de los grandes orgullos culturales de Entre Ríos.