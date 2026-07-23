A pocos kilómetros de Entre Ríos, la localidad uruguaya de San Javier se prepara para celebrar el próximo fin de semana el 113° aniversario de su fundación con una propuesta que combina historia, cultura, gastronomía y naturaleza.

Ubicada en el departamento de Río Negro, sobre la costa del río Uruguay, San Javier es reconocida por ser la única colonia de inmigrantes rusos del vecino país y conserva intactas muchas de las tradiciones heredadas de sus primeros pobladores.

La celebración recuerda la llegada de unas 300 familias rusas, encabezadas por el líder espiritual Basilio Lubkov, quienes se establecieron en la zona a comienzos del siglo XX en busca de libertad religiosa y tierras para trabajar. Aquellos inmigrantes marcaron un antes y un después en la agricultura uruguaya al introducir el cultivo extensivo del girasol y la producción de aceite.

Gastronomía, música y tradiciones

La Fiesta Aniversario ofrecerá durante dos jornadas una variada programación destinada tanto a residentes como a turistas.

Habrá una feria de artesanos y emprendedores, espectáculos musicales, presentaciones de grupos de danzas tradicionales, coros y artistas de distintos géneros, además de la actuación del reconocido conjunto de danzas rusas Kalinka, uno de los principales referentes del folclore ruso en Uruguay.

Uno de los grandes atractivos será, como cada año, la gastronomía típica, donde podrán degustarse especialidades tradicionales como shashlik (carne marinada a las brasas), varenikes (pastas rellenas), borscht (sopa de remolacha), piroch (torta dulce rellena de zapallo y coco), piroshki (empanadas de papa o repollo) y el tradicional kvass, una bebida típica de origen ruso.

La programación también incluirá el tradicional desfile de aparcerías, con agrupaciones gauchas recorriendo las calles a caballo, además de actividades deportivas y recreativas como competencias de newcom y paseos en kayak.

Un pueblo donde la historia sigue viva

Quienes visiten San Javier podrán recorrer algunos de los sitios más representativos de la comunidad rusa, entre ellos la Plaza Libertad, donde se destacan las gigantescas muñecas Matrioskas, el histórico centro comunitario Sabraña y el Centro Cultural Máximo Gorki, espacios dedicados a preservar la identidad y la memoria de los inmigrantes.

Naturaleza a orillas del río Uruguay

Además de su riqueza cultural, San Javier constituye una de las principales puertas de acceso al Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay, un área protegida de gran biodiversidad.

El lugar ofrece senderos interpretativos, paseos en lancha, pesca deportiva, recorridos en kayak y servicios de alojamiento en bungalows, convirtiéndose en un destino ideal para quienes buscan combinar descanso y contacto con la naturaleza.

Una escapada cercana para los entrerrianos

Por su ubicación, San Javier resulta un destino de fácil acceso para los viajeros de Entre Ríos que cruzan hacia Uruguay por los puentes internacionales de Concordia-Salto, Colón-Paysandú o Gualeguaychú-Fray Bentos.

Además, Uruguay mantiene beneficios para los turistas extranjeros, entre ellos la exoneración del IVA en alojamientos, la devolución parcial del impuesto en restaurantes y alquiler de vehículos abonados con tarjetas internacionales, y el sistema Tax Free para compras en comercios adheridos.

Con su particular identidad rusa, la hospitalidad de sus habitantes y un entorno natural privilegiado, San Javier vuelve a convertirse en una invitación para descubrir una de las comunidades más singulares del litoral rioplatense.