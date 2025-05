Una productora ganadera de la zona rural de San Jaime de la Frontera publicó en sus redes sociales un impactante video donde mostró la brutal faena de animales de su propiedad, en lo que constituye un nuevo episodio de abigeato que afecta al norte entrerriano. El hecho ocurrió el domingo 26 de mayo y fue relatado con indignación y angustia por la propia damnificada.

"En el día de ayer salí a hacer mi recorrido diario a mis vacas, me encontré con una triste escena: me habían matado dos terneros Hereford y una ternera Bradford de mi propiedad, entre los tres hacían un promedio de 130 kilos de peso vivo", expresó en su publicación. El mensaje fue acompañado por imágenes que evidencian la violencia del hecho y el descarte de restos de los animales.

La productora señaló además que este no es un caso aislado: "No es la primera vez que pasa esto. Hace unos meses atrás me habían carneado una vaquillona de 300 kilos y una ternera de 150 kilos. En otras ocasiones hemos tenido faltantes de chivos", denunció, sumando preocupación por la reiteración de los delitos rurales.

Asimismo, indicó que su familia también ha sido víctima de estos hechos: "Mi padre también ha sufrido robos de sus terneros y vacas, en algunos casos hemos encontrado los restos y en otros no". Frente a esta situación, expresó: "Me siento con bronca, indignada, con impotencia, angustia y preocupación. Lamentablemente, son hechos sin respuestas y sin solución".

La denuncia pública generó reacciones de solidaridad entre productores y vecinos de la zona, quienes también manifestaron sentirse desprotegidos ante el avance del abigeato, un delito que no solo afecta económicamente a los trabajadores del campo, sino que también pone en riesgo su integridad física y su estabilidad productiva.