Este viernes desde las 16, el Parque Veytes se convertirá en escenario del Festival Entre Jóvenes, una propuesta cultural y formativa que reunirá a emprendedores, artistas, instituciones y juventudes de la región. El evento incluirá feria de emprendedores, patio gastronómico, talleres, charlas y una variada grilla musical en vivo.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, en conjunto con el Municipio de San Benito, y cuenta con el acompañamiento de la Vicegobernación de Entre Ríos, la Cámara de Diputados, el Consejo General de Educación (CGE) y las secretarías de Cultura y de Participación y Atención Ciudadana.

Una grilla artística diversa

La actividad artística comenzará a las 17 con la apertura a cargo de la Banda Municipal de San Benito, dirigida por el profesor Camilo Sattler. Luego será el turno del rapero David Saavedra y de los ganadores del certamen Ruido Joven: Giuli Bonzi (Folklore), Resaka (Emergente) y Chulo (Cachengue).

A las 20.30 se realizará la elección del ganador final del concurso, mientras que el cierre musical estará a cargo de la Banda de la Policía de Entre Ríos, dirigida por el Comisario Principal Lucas Cantarutti, y de la banda tropical Pont a bailar.

Charlas y talleres

Paralelamente, desde las 16 se dictarán talleres y charlas orientadas a la formación y el desarrollo personal de los jóvenes. La propuesta incluye:

Taller de RCP , a cargo del profesor Damián Benedetich (Dirección de Educación Física del CGE).

, a cargo del profesor Damián Benedetich (Dirección de Educación Física del CGE). Charla “Tu primera inversión: el liderazgo” , a cargo de integrantes de la consultora Integral Junior de la Universidad Adventista del Plata.

, a cargo de integrantes de la consultora Integral Junior de la Universidad Adventista del Plata. Charla “Los desafíos de emprender” , con la participación de jóvenes empresarios locales Juan Bautista Pozzi (Gimnasio CIEP), Federico Sangoy (Mates Paraná), Guillermo Fernández (Q¿ papas) y Lautaro Racing (Racig). La moderación estará a cargo de Carolina Dumé.

, con la participación de jóvenes empresarios locales Juan Bautista Pozzi (Gimnasio CIEP), Federico Sangoy (Mates Paraná), Guillermo Fernández (Q¿ papas) y Lautaro Racing (Racig). La moderación estará a cargo de Carolina Dumé. Taller “Responsablemente divertido” , sobre el uso saludable de la tecnología, a cargo del IAFAS.

, sobre el uso saludable de la tecnología, a cargo del IAFAS. Charla “La salud de los jóvenes” , a cargo de la Lic. Delfina Noé (Ministerio de Salud) y la Dra. Florentina López (CGE).

, a cargo de la Lic. Delfina Noé (Ministerio de Salud) y la Dra. Florentina López (CGE). Charla “El error es tu mejor entrenador”, a cargo del coach deportivo Fernando Gieco.

Un espacio de protagonismo juvenil

La Dirección de Juventud, dependiente de la Secretaría de Políticas de Cuidado del Ministerio de Desarrollo Humano, es la impulsora de esta iniciativa que busca consolidar espacios de encuentro, participación y protagonismo juvenil en la provincia.

El Festival Entre Jóvenes se presenta así como una propuesta integral que combina cultura, formación y entretenimiento, visibilizando talentos locales y generando instancias de reflexión y aprendizaje en un mismo espacio.