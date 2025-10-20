Nogoyá.- La historia de Samira Cura trascendió en los carnavales 2024, cuando se convirtió en la primera representante del evento, que es madre y además llamó la atención por su función en la policía de Entre Ríos.

Por ese entonces, Samira en una entrevista brindada a Paralelo 32 consideraba que esa experiencia la había cambiado mucho, “sobre todo en el trato con la gente, que siempre me veía como una funcionaria, saqué mi lado personal que a la gente le llegó y ha sido reconocido”.

Y en ese momento, en febrero de 2024 y por estar próximo el Día Internacional de la Mujer, Samira brindó un consejo a las mujeres instando a que luchen por los sueños de cada una: “si a ustedes les quedan cosas por cumplir, peleen por eso”.

Ejemplo de ello ha sido el último logro que la ex representante y actual soberana de los carnavales de Nogoyá, logró en la ciudad santafesina de Ceres, en la 54º edición de la Fiesta Nacional del Zapallo.

Participar de la elección de la reina de dicho evento era una materia pendiente para Samira que estaba desde hace un año. El fin de semana del 11 y 12 de octubre, logró concretar ese anhelo y lo hizo con creces. Fue coronada como segunda princesa del evento.

Al regreso, la segunda princesa de la Fiesta Nacional del Zapallo ofreció una conferencia de prensa de la que participó Paralelo 32, donde Samira contó en detalle la experiencia vivida en la vecina provincia.

“La Fiesta del Zapallo, me llamó mucho la atención por la participación previa que habían tenido otras chicas de la ciudad, que incluso han traído coronas a Entre Ríos. También por la vinculación del pueblo a la cultura y el trabajo. Es un ambiente familiar que se transmite de generación en generación, de la mano del trabajo y lo reflejan en este evento que es enorme, está repleto de actividades productivas, stands y shows musicales”, contó Samira, y confesó que era un “gustito pendiente” su participación en la fiesta, sumando que en lo personal decidió que la represente el Club Deportivo Libertad, “porque mi bisabuelo fue fundador de esta institución. Además, hoy se encuentra apoyando a mucha gente mediante el deporte y otras actividades, por eso hoy les quiero agradecer, porque fueron una parte esencial para que yo pueda asistir a la elección”.

En el diálogo, Samira apuntó las similitudes que halló entre Ceres y Nogoyá, “es una ciudad que nos vincula de alguna manera, por la calidez de su gente y por su patrona la Virgen del Carmen”.

La soberana concurrió a Santa Fe el pasado fin de semana, lamentablemente no pudo participar de la totalidad de la fiesta por sus obligaciones laborales en la policía, pero eso no fue impedimento para que en la noche del sábado, en el desfile de gala sea electa y coronada como segunda princesa.

“Este reconocimiento es algo que no me esperaba, fui la única que asistió de la provincia de Entre Ríos, así que también me tocó hablar de las cualidades de mi provincia y mi localidad. La elección me llamó mucho la atención porque va mucho más allá de los estereotipos físicos, va más allá de la imagen, tiene mucho que ver con lo que transmite la persona, su sabiduría y el nivel de capacitación de las postulantes”.

Desde ahora y hasta el mes de octubre de 2026, Samira tendrá que cumplir con los compromisos que implica ser una representante de una fiesta nacional. “Nos distribuimos las reinas y princesas en las diferentes fiestas nacionales representando a la Fiesta Nacional del Zapallo, según la cercanía de las representantes, se viajará a ese evento para representar a Ceres y su fiesta durante el año de mandato”.

Por último, Samira agradeció a su familia por el apoyo incondicional, “siempre me apoyan, me incitan a que participe que no deje de soñar y siga con lo que a mi me gusta. Agradezco al club porque apenas pensé en ellos, respondieron; a todas las chicas que ayudaron, y a mi mejor amiga María Victoria Villegas que es una parte fundamental en mi preparación, tanto en maquillaje como en acompañamiento”.