Las Cuevas- La Junta de Gobierno en conjunto con el CIC Las Cuevas y CAPS Paraguay organizan la propuesta denominada “Salud universal para todos y en todas partes”.

El programa de actividades comienza este lunes 16 de abril a las 8.00 con una caminata saludable, continuando a las 9.00 con el taller Sanamente, con tips para tener sana la mente.

El martes 17 a las 8.30 se anuncia un taller denominado “Cuidado de la salud dental”. A las 9.00 se hablará sobre prevención de enfermedades respiratorias (CAPS Paraguay). A las 9.30 habrá un taller sobre alimentación saludable, con tips para tener en cuenta, y a las 10.30 un taller denominado ¿Cómo afectan las emociones nuestro cuerpo?

El miércoles 18 a las 9.30 se realizará una charla sobre salud ginecológica y el viernes 20 a las 16.00 habrá un taller Cocineritos saludables, para niños, dentro del programa Educando en Movimiento.

El lunes 23 de abril culminarán las propuestas del programa con vacunaciones.