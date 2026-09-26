Salud mental: cerró en Paraná un ciclo de formación interdisciplinaria
El Colegio de Psicólogos y el Círculo Médico del departamento Paraná completaron tres jornadas de actualización sobre salud mental, con profesionales de distintas disciplinas.
Con una jornada dedicada a la salud mental de las personas mayores, finalizó este miércoles 24 de septiembre el ciclo de encuentros organizado por el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos (CoPER) y el Círculo Médico del departamento Paraná.
La propuesta se desarrolló durante tres meses y reunió a profesionales de distintas disciplinas para compartir experiencias, herramientas y enfoques sobre diferentes problemáticas vinculadas con la salud mental.
Tres jornadas, distintos abordajes
El ciclo comenzó el 30 de julio, con un primer encuentro destinado a profesionales de la salud y disciplinas relacionadas. La jornada permitió abordar los desafíos actuales de la salud mental e intercambiar experiencias desde distintas perspectivas profesionales.
La segunda instancia tuvo lugar el 27 de agosto y estuvo centrada en ansiedad, angustia y depresión, problemáticas que forman parte de la práctica profesional y que fueron analizadas desde una mirada interdisciplinaria.
El cierre se realizó el 24 de septiembre en el Auditorio del Círculo Médico, con una jornada dedicada a la salud mental de las personas mayores.
El encuentro puso el foco en los desafíos asociados al envejecimiento y en la necesidad de desarrollar abordajes integrales durante esta etapa de la vida.
Un espacio para compartir experiencias
A lo largo de las tres jornadas, la propuesta permitió reunir diferentes perspectivas profesionales y generar un ámbito de actualización y reflexión sobre problemáticas que atraviesan a personas de distintas edades y contextos.
Al finalizar el ciclo, Cristina Cassanitti, secretaria de Relaciones Públicas y responsable del Área de Cultura del Círculo Médico, destacó el vínculo generado entre ambas instituciones.
“Estamos muy agradecidos por esta gran oportunidad de haber podido establecer un vínculo científico, social y creativo con el Colegio de Psicólogos”, expresó.
En ese sentido, planteó la expectativa de que el convenio pueda continuar y permita generar nuevos espacios de intercambio entre profesionales.
Continuidad del trabajo conjunto
Desde el Círculo Médico y el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos valoraron la participación registrada durante las tres jornadas y la posibilidad de consolidar un espacio de encuentro entre distintas disciplinas.
El cierre del ciclo dejó planteada la importancia de sostener instancias de formación, escucha e intercambio profesional que permitan ampliar las miradas sobre la salud mental y fortalecer la articulación entre instituciones.