Con una jornada dedicada a la salud mental de las personas mayores, finalizó este miércoles 24 de septiembre el ciclo de encuentros organizado por el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos (CoPER) y el Círculo Médico del departamento Paraná.

La propuesta se desarrolló durante tres meses y reunió a profesionales de distintas disciplinas para compartir experiencias, herramientas y enfoques sobre diferentes problemáticas vinculadas con la salud mental.

Tres jornadas, distintos abordajes

El ciclo comenzó el 30 de julio, con un primer encuentro destinado a profesionales de la salud y disciplinas relacionadas. La jornada permitió abordar los desafíos actuales de la salud mental e intercambiar experiencias desde distintas perspectivas profesionales.

La segunda instancia tuvo lugar el 27 de agosto y estuvo centrada en ansiedad, angustia y depresión, problemáticas que forman parte de la práctica profesional y que fueron analizadas desde una mirada interdisciplinaria.

El cierre se realizó el 24 de septiembre en el Auditorio del Círculo Médico, con una jornada dedicada a la salud mental de las personas mayores.

El encuentro puso el foco en los desafíos asociados al envejecimiento y en la necesidad de desarrollar abordajes integrales durante esta etapa de la vida.

Un espacio para compartir experiencias

A lo largo de las tres jornadas, la propuesta permitió reunir diferentes perspectivas profesionales y generar un ámbito de actualización y reflexión sobre problemáticas que atraviesan a personas de distintas edades y contextos.

Al finalizar el ciclo, Cristina Cassanitti, secretaria de Relaciones Públicas y responsable del Área de Cultura del Círculo Médico, destacó el vínculo generado entre ambas instituciones.

“Estamos muy agradecidos por esta gran oportunidad de haber podido establecer un vínculo científico, social y creativo con el Colegio de Psicólogos”, expresó.

En ese sentido, planteó la expectativa de que el convenio pueda continuar y permita generar nuevos espacios de intercambio entre profesionales.

Continuidad del trabajo conjunto

Desde el Círculo Médico y el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos valoraron la participación registrada durante las tres jornadas y la posibilidad de consolidar un espacio de encuentro entre distintas disciplinas.

El cierre del ciclo dejó planteada la importancia de sostener instancias de formación, escucha e intercambio profesional que permitan ampliar las miradas sobre la salud mental y fortalecer la articulación entre instituciones.