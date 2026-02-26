En diálogo con el programa Crespo en Vivo, que se emite por Boing 93.7 y en streaming a través de la web de Paralelo 32, el director de Integración y Participación Comunitaria de la Municipalidad de Crespo, Andrés Spreáfico, junto a la responsable del área de Turismo, Ana Laura Udrizar, brindaron detalles sobre la actividad central prevista para este fin de semana en la ciudad.

Se trata de la segunda edición de “Gustito a Verano”, que se realizará este sábado 28 de febrero desde las 20:00 en el Anfiteatro del Lago, ubicado sobre el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín. La propuesta será con entrada libre y gratuita, pensada como una verdadera fiesta para toda la familia.

Organización del tránsito y estacionamiento

Con el objetivo de garantizar una mejor organización vehicular, desde las 8:00 del sábado se implementarán cortes y reducciones de tránsito en la zona del evento.

Quienes ingresen a la ciudad por el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín deberán modificar su recorrido habitual y circular por calles De las Azucenas y Luis Kaehler. En tanto, calle De los Lirios permanecerá habilitada, aunque con tránsito reducido.

El estacionamiento para autos y camionetas estará disponible en los espacios libres del Parque del Centenario —donde habitualmente se instalan circos y calesitas— y en el predio ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura (FNA). Tanto el ingreso al evento como el estacionamiento serán gratuitos.

Más de 20 propuestas gastronómicas

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la amplia oferta gastronómica. Más de 20 espacios formarán parte de la experiencia, ofreciendo una variada combinación de sabores tradicionales argentinos y propuestas de cocina internacional. La iniciativa apunta a consolidarse como un punto de encuentro para vecinos y visitantes, celebrando la buena comida y los momentos compartidos.

Entre las opciones confirmadas se encuentran:

Puestos gastronómicos

Santa Gula: panchos y pizza casera

Dúo Burritos: burritos y nachos (gastronomía mexicana)

Cremin Eventos Helados: helados

Del Puente: hamburguesas y sándwiches

Papa Papa: papas fritas y sándwich de bondiola

Chama Arepas: arepas y comida venezolana

Awad Mohamad: gastronomía árabe y shawarma

Margüe: hamburguesas y papas fritas

Grupo Eldelweiss: pirok

Sociedad Italiana: pizzas

Doña Mercedes: empanadas

Chettas Papas: papas fritas

Mil Matices: picadas

Matías Fernández Charcutería y Delicatessen: salchichas alemanas

Cantina a cargo de los clubes: choripán, pollipán y bebidas

Amigos del Ciclismo: menú infantil

Gastronomía sin gluten

Mi Ángel David y Alma y Vida: fast food y postres

Carros de tragos y bebidas

Tropical Drinks: tragos y licuados

Der Zug: cerveza artesanal

Pido Gancho: cerveza artesanal

Friburg: aperitivos

Disfruta Tragos: tragos

Refresco: tragos

Música en vivo para todas las edades

La noche estará acompañada por música en vivo y un espectáculo pensado para todas las edades, aportando ritmo y alegría a la jornada.

Entre los artistas confirmados se destacan:

Bam Band , referente de la cumbia santafesina, integrada por los hermanos Claudio, Iván y Charly Gaete, reconocida por su estilo festivo y su conexión con el público.

, referente de la cumbia santafesina, integrada por los hermanos Claudio, Iván y Charly Gaete, reconocida por su estilo festivo y su conexión con el público. Media Pinta , banda de cumbia de Crespo integrada por músicos locales, que debutó en 2023 tras iniciar su proyecto en 2022.

, banda de cumbia de Crespo integrada por músicos locales, que debutó en 2023 tras iniciar su proyecto en 2022. LC Kumbia , grupo nacido en Paraná hace ocho años, con presentaciones en distintas localidades entrerrianas.

, grupo nacido en Paraná hace ocho años, con presentaciones en distintas localidades entrerrianas. Timbués , proyecto musical con fuerte identidad litoraleña, conformado por Walter Medrano, Javier Ernst, Nico Denig, Álvaro Shaedel y Joel Derfler.

, proyecto musical con fuerte identidad litoraleña, conformado por Walter Medrano, Javier Ernst, Nico Denig, Álvaro Shaedel y Joel Derfler. Herencia Alemana, formación originaria de Valle María que fusiona folclore alemán con ritmos argentinos como polkas, vals, chamamé, cuarteto y cumbia, incluyendo el tradicional espiche cervecero en su show.

Desde el municipio destacaron que “Gustito a Verano” busca consolidarse como un evento que promueve la integración comunitaria, el trabajo de emprendedores locales y el disfrute en un espacio público emblemático de la ciudad.