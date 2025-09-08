Fue un viernes 26 de octubre de 2012, que en la intersección de las calles Entre Ríos y avenida Pesante, la filial Crespo de la Federación Agraria Argentina (FAA) llevó a cabo el acto conmemorativo por el centenario de la creación de la entidad gremial, ocurrida el 25 de junio de 1912 en la zona maicera santafesina de Alcorta.

Ese día, durante la ceremonia se descubrió el monumento “Honrar la Vida”, una escultura alusiva al centenario de la FAA, la cual fue realizada por el artista plástico local Rubén “Coqui” Spoturno. Como indica la publicación de Paralelo 32 del día sábado 27, en esa oportunidad la bendición estuvo a cargo del padre Tito Puling y de la pastora Gladis Heffel; mientras que el acto contó con palabras alusivas a la fecha, a cargo de Alfredo de Angeli, quien en ese momento se desempeñaba como director de la delegación Entre Ríos de la FAA, y de la presidenta de la filial Crespo, Mariela Gallinger de Barón.

Este 2025, en el marco de las actividades conmemorativas, y coincidiendo con el Día del Agricultor (8 de septiembre), se concretó además la renovación de la obra artística emplazada en la Plazoleta del Agricultor, ubicada en la rotonda que une las avenidas Belgrano, Esteban Pesante y calle Entre Ríos. La restauración estuvo a cargo del artista “Tato” Ferrer, quien actualizó la pieza con detalles que remiten a la identidad de la Federación.