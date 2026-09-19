Tabossi fue sede del primer encuentro preparatorio del Sistema de Ciudades de la ruta provincial 32, una iniciativa que busca avanzar en una planificación conjunta del desarrollo de las localidades vinculadas por este corredor del departamento Paraná.

El proceso es impulsado por el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, a través de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, junto con las secretarías de Gobiernos Locales y de Participación y Atención Ciudadana. También cuenta con el acompañamiento de la Cátedra Unesco UdL “Ciudades Intermedias: Urbanización y Desarrollo” y la Fundación En Obras.

La propuesta comprende a Seguí, Viale, Tabossi, Estación Sosa, El Pingo, María Grande y Hasenkamp, con el objetivo de identificar problemáticas comunes, definir proyectos y establecer una estrategia de desarrollo para la microrregión.

Una planificación que busca integrar a siete localidades

Durante el encuentro se planteó la necesidad de abordar de manera conjunta las oportunidades y dificultades de las distintas comunidades, contemplando sus particularidades.

La mirada propuesta incluye las dimensiones productiva, educativa, cultural, urbana y de infraestructura, con la intención de generar una planificación territorial que permita orientar futuras inversiones públicas y constituya también una referencia para el sector privado.

“Estamos trabajando con la hipótesis de hacer un plan de desarrollo que involucre a estas localidades, con un trabajo participativo”, explicó Luis Uriona, secretario de Planificación e Inversión Pública.

Según indicó, el objetivo es avanzar mediante la participación de los gobiernos locales en un plan de desarrollo para la microrregión.

Tabossi fue el punto de partida

La intendenta de Tabossi, Liliana Miraglio, destacó la importancia del encuentro como punto de partida para fortalecer el trabajo conjunto entre las localidades.

“Es de muchísima importancia comenzar con este trabajo, tanto para el municipio de Tabossi como para el resto de los municipios”, expresó la jefa comunal, quien valoró el espacio de diálogo generado durante la jornada.

Por su parte, el intendente de María Grande, Héctor Solari, remarcó la necesidad de analizar en conjunto las problemáticas y oportunidades de cada comunidad.

“Es muy importante trabajar en un plan de desarrollo estratégico de nuestras localidades y de toda la región. En un mundo cada vez más vinculado, tenemos que empezar a pensar en conjunto cómo vamos a desarrollar nuestra región”, sostuvo.

Participación de los gobiernos locales

Además de las autoridades de Tabossi y María Grande, participaron del encuentro el intendente de Viale, Carlos Weiss; el intendente de El Pingo, Silvio Burgat; la intendenta de Estación Sosa, Gloria Vitor; y, en representación del municipio de Hasenkamp, Juan Carlos Cian.

El encuentro forma parte de la agenda provincial destinada a consolidar el segundo Sistema de Ciudades, una herramienta orientada a fortalecer la cooperación entre comunidades y promover una mirada regional sobre el desarrollo territorial.

El proceso continuará con instancias de trabajo participativo para avanzar en la identificación de necesidades, proyectos y prioridades de las localidades que integran este corredor de la ruta provincial 32.