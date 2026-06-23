Un operativo de Gendarmería Nacional realizado sobre la Ruta Nacional 14 permitió secuestrar casi 24 kilos de pasta base y detener a dos hombres y una mujer que se desplazaban en un automóvil desde Corrientes hacia Entre Ríos.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima recibida a través de la línea 134, que alertaba sobre el posible traslado de estupefacientes. Con intervención de la Fiscalía Federal de Concordia, efectivos de la Unidad de Investigaciones Antidrogas comenzaron una serie de tareas de inteligencia para identificar el vehículo involucrado.

A partir de la información obtenida, se reforzaron los controles en distintos puntos de la Ruta 14 y en zonas cercanas al límite interprovincial entre Corrientes y Entre Ríos.

El hallazgo

Menos de 24 horas después del inicio de la investigación, personal del Puesto de Control Fijo Pucuruca, ubicado en el kilómetro 240 de la autovía, interceptó un Volkswagen Vento en el que viajaban tres personas mayores de edad.

Durante la inspección, un perro detector de narcóticos marcó el sector del torpedo del vehículo, lo que llevó a profundizar la requisa por orden de la Justicia Federal.

Tras trasladar el automóvil a la sede de la unidad, los gendarmes desmontaron distintas partes del vehículo y encontraron 24 paquetes rectangulares ocultos en la zona del tablero y en los laterales del baúl. Además, debajo del asiento del conductor hallaron dos envoltorios con una pequeña cantidad de cocaína.

Las pruebas de campo realizadas por personal de Criminalística confirmaron que los paquetes contenían 23 kilos y 987 gramos de pasta base, mientras que los envoltorios secuestrados contenían 1,96 gramos de cocaína.

Tres detenidos

Por disposición del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Concordia, se procedió al secuestro de la droga y del vehículo utilizado para el transporte.

Los dos hombres y la mujer que viajaban en el automóvil quedaron detenidos por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737 y permanecerán a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.