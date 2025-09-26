Nogoyá – Con el objetivo de consolidar un equipo y posteriormente competir, el Club Atlético Libertad de Nogoyá busca jugadoras para integrar el plantel de rugby femenino. Ana Paula Oertlin Salcedo, jugadora de 16 años, brindó detalles a Paralelo 32 acerca de los entrenamientos: “Actualmente estamos entrenando en la cancha principal del club los martes y jueves de 20:30 a 22:30 horas. Últimamente somos 12 chicas, empezamos con tres, pero en estas últimas semanas se fueron sumando varias. Creo que es un buen número, a comparación de otros años donde éramos pocas y eso nos dificultaba el hecho de poder competir y organizar partidos. Me gustaría que se forme un equipo con bastantes chicas y poder jugar algún campeonato”.

A lo que agregó: “El grupo me recibió bastante bien, las valoro mucho a las chicas que me ayudaron a adaptarme de la mejor manera, hay muy buena onda, nos llevamos bien. A las chicas les diría que se sumen, que el rugby no es un deporte violento en donde las chicas podemos tener nuestro lugar y jugar tranquilamente. Es un deporte muy lindo”.

Su paso por Cultural

En cuanto a su paso por el celeste de Crespo, Ana comentó: “Empecé a entrenar hace un par de meses, anteriormente estaba jugando en la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo. Estoy practicando el deporte desde los ocho años y venir a entrenar a Crespo me dio la posibilidad de participar con la Unión Entrerriana de Rugby en los Juegos Evita” finalizó.

Los chicos cierran el torneo en Crespo

El plantel superior de Libertad de Nogoyá visitará en la jornada de mañana a Unión de Crespo por la última fecha de la fase regular del Torneo de Desarrollo Internacional 2025 de la Unión Entrerriana de Rugby. El partido tendrá lugar en el “Viejo Arsenal” a las 15:30 horas.