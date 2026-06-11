Crespo– El viernes 27 de octubre, a las 21:00, será el cierre del Ciclo Entre Ríos Canta en Crespo, con la actuación de Rubén Giménez en la Sala Municipal.

Al ritmo de chamarritas y clásicos del litoral, el artista diamantino, ex integrante de Los Musiqueros Entrerrianos, regala como solista melodías con colores entrerrianos mostrando la provincia como “Una tierra diferente”. Sus canciones describen a la tierra y su gente en una conjunción de palabras y notas confiadas al amor, a la mujer y su belleza, con la frescura constante de la innovación.

Integró el grupo “Los Musiqueros Entrerrianos” con quienes a lo largo de 18 años se presentaron en los escenarios más importantes del país, trascendiendo las fronteras, actuando en República Oriental del Uruguay, Estados Unidos y México. Fueron consagración de Baradero y visitantes distinguidos de la ciudad de Miami.

Su invalorable aporte como compositor e intérprete quedaría plasmado en temas emblemáticos entrerrianos como: “Una tierra diferente”, elegida como canción representativa del “Rescate Cultural Entrerriano” y como himno turístico de la provincia y “Mi Bandera es Argentina” que presentara en el marco de actos del Bicentenario en el Festival Argentino-Usa en Arlington VA, en la Embajada Argentina en Washington-DC y el Consulado Argentino en Paysandú ROU.

Su labor docente le permite interactuar con niños y jóvenes ofreciéndoles conocer las raíces folklóricas y descubrir la belleza de la música entrerriana. Su inquietud lo lleva a proponer “Aires de mi provincia”, un material didáctico musical que aporta nuevas canciones para ser trabajadas en las escuelas.

En 2016 fue declarado por el Honorable Concejo Deliberante de Diamante, “Personalidad destacada” por difundir la música entrerriana.

Las entradas anticipadas tendrán un valor de $80 y se pueden adquirir en Casa Osvaldo Chiappesoni y Audio Centro Musical, y $100 en Sala.