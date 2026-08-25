La detención del conocido comisario y abogado Daniel Rosatelli generó repercusiones en ámbitos judiciales y policiales de Entre Ríos. El exfuncionario fue detenido el miércoles 19 de agosto en el marco de una investigación federal por narcotráfico y actualmente permanece alojado en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, en un pabellón destinado a policías.

La causa se tramita bajo secreto de sumario, dispuesto por el juez federal Leandro Ríos, por lo que hasta el momento no trascendieron públicamente todos los elementos que fundamentaron la medida.

Según la información difundida por Diario Uno, Rosatelli quedó vinculado a un expediente que se inició el 13 de febrero de 2026, cuando fueron secuestrados 1.345 kilos de marihuana que eran transportados en una camioneta Citroën Jumper, localizada en un camino rural de San Gustavo, departamento La Paz.

En la investigación hay otras seis personas involucradas.

La defensa sostiene que no hay pruebas contra Rosatelli

Los abogados que representan a Rosatelli —Miguel Ángel Cullen, Rubén Pagliotto y Damián Petenatti— cuestionaron la acusación y sostienen que el expediente no contiene elementos suficientes para relacionarlo con una organización dedicada al tráfico de drogas.

De acuerdo con lo señalado por la defensa y publicado por Diario Uno, no existirían en la causa registros de comunicaciones, filmaciones ni contactos que vinculen directamente al excomisario con personas relacionadas con el cargamento de marihuana.

“Rosatelli ni siquiera conoce a quien la investigación apunta como quien dirigió ese cargamento”, señalaron sus abogados.

La defensa también cuestionó los informes elaborados por personal policial, a los que calificó de “ridículos y poco serios”, y adelantó que buscará explicar cuál fue la relación de Rosatelli con el vehículo mencionado en la investigación.

El abogado, por su parte, se abstuvo de declarar el jueves 20 de agosto y, según sus representantes, prestará declaración en otra oportunidad.

La defensa plantea una posible represalia por la denuncia del 911

Además de cuestionar la existencia de pruebas relacionadas con el narcotráfico, los abogados de Rosatelli plantearon otra hipótesis: que la detención podría estar relacionada con una denuncia penal por presuntas irregularidades dentro de la División 911 de la Policía de Entre Ríos.

La defensa sostiene que Rosatelli estaría pagando las consecuencias de esa presentación judicial.

Uno de los abogados que integra su equipo, Rubén Pagliotto, también representa a policías que impulsaron la denuncia contra funcionarios de la División 911.

La presentación judicial apunta, entre otros, contra el jefe de esa división, Juan Manuel Zunino, y menciona a otros oficiales: Alejandro Villarreal, Luján Micheloud, Alexis Minetti y César Gutiérrez.

Qué denuncia investiga presuntas irregularidades en el 911

La denuncia a la que hace referencia la defensa fue presentada por un grupo de policías y plantea presuntas irregularidades vinculadas con el manejo de servicios adicionales y fondos dentro de la División 911.

Según la presentación, los denunciantes sostienen que podría existir un sistema organizado de recaudación ilegal dentro de esa dependencia y eventualmente en otras áreas de la Policía.

La denuncia menciona posibles delitos como peculado, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, abuso de autoridad, coacción, falsedad ideológica y encubrimiento, además de otras figuras que pudieran surgir durante la investigación.

En mayo se había concretado una primera medida de prueba, con el secuestro de documentación física y digital en las oficinas de la División 911, siempre de acuerdo con los antecedentes publicados por el medio citado.

Una causa que permanece bajo secreto de sumario

Por el momento, la investigación por narcotráfico continúa bajo secreto de sumario, por lo que no se conocen públicamente todos los elementos reunidos por la Justicia federal ni los fundamentos completos que llevaron a vincular a Rosatelli con el expediente.

La defensa sostiene que la acusación carece de sustento y que la detención responde a una operación vinculada con la denuncia contra integrantes de la estructura policial.

Esa interpretación forma parte de la estrategia de los abogados y no implica que la Justicia haya establecido que la causa sea una represalia. La investigación continúa y será el proceso judicial el que determine la existencia o no de responsabilidades.

Por ahora, Rosatelli permanece detenido mientras avanzan las actuaciones y se aguardan nuevas medidas dentro del expediente federal.