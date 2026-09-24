Rosario tendrá por primera vez un salón del automóvil. El Rosario Car Show 2026 se desarrollará del viernes 23 al domingo 25 de octubre en Portal Rosario Shopping, con una propuesta que reunirá las principales novedades del sector automotor junto con vehículos clásicos, motocicletas y nuevas alternativas de movilidad.

El evento ocupará un espacio especialmente acondicionado de 2.000 metros cuadrados, con una ambientación inspirada en el cine y el automovilismo. Durante las tres jornadas, los visitantes podrán conocer modelos que llegarán al mercado en 2027 y acercarse a algunas de las tendencias que atraviesan actualmente a la industria.

Autos, motos y nuevas tecnologías

El salón estará organizado en diferentes sectores temáticos. Uno de ellos será Test Drive Zone, donde se podrán realizar pruebas de manejo de vehículos de las marcas participantes y conocer sus prestaciones, equipamiento y tecnologías.

En The Luxury Collection se exhibirán vehículos premium y de alta gama, mientras que The Classics estará dedicado a autos antiguos y de colección, con modelos representativos de distintas épocas de la historia del automóvil.

También habrá un espacio exclusivo para motocicletas, destinado a los aficionados a las dos ruedas.

El futuro de la movilidad

Los vehículos eléctricos, híbridos y a combustión tendrán presencia en el salón, junto con tecnologías relacionadas con la conectividad, la seguridad y la eficiencia energética.

Uno de los atractivos será la posibilidad de conocer anticipadamente algunos de los modelos previstos para llegar al mercado durante 2027, además de las tendencias que comienzan a marcar el rumbo de la industria automotriz.

El sector Speakers sumará charlas sobre movilidad eléctrica e híbrida, instalación de cargadores y nuevas tecnologías vinculadas con el transporte.

Una propuesta para toda la familia

El Rosario Car Show también tendrá actividades pensadas para distintos públicos. Kids Playground ofrecerá un espacio recreativo para que los más chicos puedan acercarse al mundo de los automóviles.

El recorrido se completará con The Motor Café, un espacio gastronómico para quienes quieran hacer una pausa durante la visita.

Una fecha especial para los fanáticos del automovilismo

La realización del salón coincidirá además con el regreso del Turismo Carretera a Rosario después de ocho años, un acontecimiento que sumará otro atractivo para los seguidores del automovilismo.

El evento tendrá un fin solidario

El Rosario Car Show 2026 tendrá además un componente solidario: será a beneficio de Fundación Alas para Soñar, organización que desarrolla acciones destinadas a acompañar a niños que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Así, durante tres jornadas, Portal Rosario reunirá en un mismo espacio novedades de la industria, autos de colección, motos, tecnología y actividades familiares, en la primera edición del salón del automóvil de la ciudad.