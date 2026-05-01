La actividad se realizará en conmemoración del 32º aniversario del Atentado a la AMIA, uno de los hechos más dolorosos de la historia reciente del país, que dejó un saldo de 85 víctimas fatales. El encuentro congregará a intendentes de distintos puntos del país y a representantes de comunidades judías, con el objetivo de reafirmar el compromiso con la memoria, la justicia y la convivencia democrática.

Tras la reunión, Romero agradeció la invitación y confirmó su participación en el evento. “Allí vamos a estar con otros intendentes del país en un acto que no solamente es un repudio. Es un acto que mira hacia adelante pensando en la paz, en las reivindicaciones de derechos humanos y en esta Argentina concebida como una sociedad plural e integradora, convicciones que seguimos sosteniendo”, expresó.

El “Encuentro Federal por la Memoria” incluirá un acto institucional en la sede de la AMIA, donde se rendirá homenaje a las víctimas del atentado y se firmará una declaración conjunta que reafirma el compromiso por el fin de la impunidad y la búsqueda de justicia. La iniciativa es impulsada por la Federación de Comunidades Judías Argentinas, que busca fortalecer los lazos entre las comunidades judías y los gobiernos locales de todo el país.

En ese marco, la intendenta destacó la importancia del vínculo entre el Estado y las distintas comunidades que integran la sociedad. “Este vínculo es muy importante y lo venimos fortaleciendo a través del diálogo, como el que promovemos desde la Mesa de Diálogo Interreligiosa del Municipio”, señaló.

Por su parte, Hamra valoró la participación de la jefa comunal y resaltó el carácter federal del encuentro. “Es un honor que la intendenta haya aceptado nuestra invitación a un evento que reunirá a más de 100 intendentes de todo el país”, afirmó. Además, destacó la presencia histórica de la comunidad judía en la provincia: “En Entre Ríos encontramos huellas muy importantes desde hace más de un siglo”.

En la misma línea, el presidente del Vaad Hakehilot, Marcos Cohen, subrayó la relevancia del encuentro como espacio de construcción colectiva. “Mediante esta invitación buscamos generar lazos con las comunidades judías de toda la Argentina. Este encuentro fomenta un compromiso federal por la memoria, un elemento fundamental para no repetir los errores del pasado”, sostuvo.

Como parte del intercambio institucional, Romero entregó al Gran Rabino una acuarela del Palacio Municipal de Paraná y el libro “Paraná: Arte y Sociedad (1730-1940)”, del autor Marcelo Olmos, como gesto de reconocimiento y bienvenida.

Del encuentro también participó el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana del municipio, Rubén Clavenzani.

La visita y la participación en el próximo encuentro federal refuerzan el compromiso del gobierno local con la memoria histórica, la defensa de los derechos humanos y la construcción de una sociedad basada en el respeto, la diversidad y la convivencia pacífica.