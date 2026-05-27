La misión forma parte de una agenda impulsada por el grupo CEDA y financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con la participación de intendentes, representantes institucionales y actores del sector productivo de distintas provincias argentinas.

Durante su estadía en China, Romero encabeza la delegación entrerriana con el objetivo de fortalecer vínculos internacionales y acceder a experiencias vinculadas a planificación urbana, innovación tecnológica, energías renovables e infraestructura estratégica.

“La presencia de la Municipalidad de Paraná en foros como PartNIR es clave para articular proyectos de desarrollo productivo y energético que beneficien a nuestra comunidad”, expresó la jefa comunal, quien destacó especialmente el interés en modelos de ciudades inteligentes y políticas de innovación adaptables a la realidad local.

La agenda de trabajo incluye reuniones técnicas, mesas de intercambio y participación en redes internacionales de ciudades enfocadas en procesos de industrialización sustentable y desarrollo tecnológico.

Entre los principales ejes abordados aparecen la infraestructura urbana y logística para mejorar la competitividad de empresas locales; la generación de energías limpias, con especial atención a experiencias vinculadas a paneles solares y parques fotovoltaicos; y la innovación aplicada a la manufactura inteligente, automatización industrial y software para procesos productivos.

Además, la delegación argentina busca explorar oportunidades de cooperación internacional y financiamiento para proyectos estratégicos que puedan implementarse en Paraná y otras ciudades de la región.

Uno de los puntos centrales de la misión es el fortalecimiento del parque fotovoltaico y el impulso de políticas públicas orientadas a una reindustrialización apoyada en energías renovables y nuevas tecnologías.

“Nuestro desafío es que lo que observamos y aprendemos en estos foros se transforme en oportunidades reales para la ciudad”, sostuvo Romero.

La comitiva entrerriana está integrada también por el secretario de Hacienda de Paraná, Alexis Bilbao, y el presidente de la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, el concejal Emiliano Gómez Tutau.

La misión comercial reúne además a otros intendentes argentinos, entre ellos Amadeo Vallejos y Adrián Maglia, junto a representantes de cámaras empresarias, entidades agropecuarias y sectores vinculados al comercio exterior y al desarrollo económico.

La agenda continuará en los próximos días con nuevas reuniones destinadas a identificar alianzas estratégicas, mecanismos de cooperación y herramientas de financiamiento para proyectos de innovación, infraestructura y desarrollo productivo.