La apertura formal marcó el comienzo del período legislativo 2026 en la capital entrerriana. En el inicio de su mensaje, la presidenta municipal expresó: “Nos reúne la responsabilidad de gobernar y de representar. Nos reúne la voluntad de seguir forjando comunidad en una ciudad con historia, con presente y con futuro”.

Defensa de la institucionalidad y continuidad de gestión

En un primer tramo de su discurso, Romero defendió la institucionalidad y ratificó su postura a favor de un “Estado Facilitador, cercano, inteligente”. Reconoció además la complejidad del contexto actual y de sintetizar la tarea de gobierno.

“No es sencillo resumir el trabajo del gobierno local. Menos aún en tiempos donde la inmediatez parece imponerse sobre la reflexión y donde muchas veces se privilegia el impacto de la frase por encima de la profundidad de las políticas”, sostuvo.

Más adelante, remarcó la importancia del respeto entre los poderes del Estado y el cumplimiento de las normas. “Creemos en la institucionalidad. Creemos en el valor de las normas, en el respeto por las competencias, en el diálogo entre poderes del Estado. Creemos que la democracia se fortalece cuando cada institución cumple su rol sin estridencias ni atajos”, afirmó.

La intendenta rechazó la idea de comenzar de cero en cada mandato. “No creemos en los puntos de partida absolutos ni en las páginas en blanco. Ninguna ciudad vuelve a empezar cada cuatro años. Paraná es el resultado de un proceso conjunto construido durante décadas, con logros y también con aprendizajes”, manifestó, al tiempo que reivindicó el federalismo y la autonomía municipal como ejes de gestión.

Modernización y transformación digital

Uno de los ejes centrales del discurso fue la modernización del Estado municipal. Romero aseguró que no se trata de “un eslogan”, sino de una obligación hacia los vecinos que demandan “respuestas rápidas, trámites simples y transparencia”.

En ese marco, destacó la ampliación de herramientas digitales y el proceso de despapelización, con servicios disponibles a través del Portal Ciudadano Mi.Paraná. También señaló cambios en la administración tributaria, con migración progresiva hacia entornos digitales para simplificar gestiones y brindar mayor previsibilidad.

Ciudad del conocimiento y políticas de inclusión

La jefa comunal afirmó que se consolidó la agenda para posicionar a Paraná como ciudad del conocimiento. En el Distrito del Conocimiento, mencionó la expansión del Club Tech y la creciente participación de niños, niñas y jóvenes en programación, ciencia y tecnología. Asimismo, resaltó la convocatoria de las Colonias Tech.

En materia deportiva y social, destacó el fortalecimiento del Consejo del Deporte, la realización de encuentros competitivos y la próxima Carrera Nocturna. También subrayó el programa Construir Valores, que —según indicó— durante 2025 alcanzó a 34 entidades, con más de 7.000 participantes y una inversión municipal de 150 millones de pesos.

Turismo, cultura y economía local

Romero vinculó turismo y cultura con generación de empleo y movimiento comercial. En ese sentido, resaltó la Fiesta Nacional del Mate como ejemplo del impacto económico de los grandes eventos, con más de 120.000 asistentes.

También puso en valor las ferias, los patios gastronómicos y las propuestas articuladas con el sector privado, como Viví 25 de Mayo, impulsada junto al Ente Mixto de Turismo y actores comerciales.

En cuanto a cifras, precisó que durante 2025 los principales eventos generaron un movimiento económico estimado en $1.529 millones, con más de 360 emprendimientos incorporados y alrededor de 270.000 visitantes. Además, se realizaron más de 300 ferias destinadas a fortalecer circuitos comerciales y productivos.

Transporte público y nuevo modelo de gestión

La intendenta se refirió al contexto nacional de reducción de subsidios al transporte y su impacto en las ciudades. “El transporte público vive en todo el país una etapa especialmente compleja… Las ciudades somos el primer mostrador de esa tensión”, afirmó.

En ese escenario, explicó que el municipio avanzó en un nuevo modelo tras un proceso licitatorio con evaluaciones técnicas y audiencias públicas. Se incorporó una flota renovada de unidades 0 km con aire acondicionado, rampas de accesibilidad, GPS y motores de menor impacto ambiental, además de nuevos medios de pago y herramientas digitales.

Sobre la aplicación Arriba Paraná, señaló que permite conocer recorridos, paradas y frecuencias con geolocalización y canalizar reclamos o consultas de manera directa.

Servicios públicos e inversión

En el tramo final, Romero enumeró avances en servicios y obras públicas. Mencionó el Plan Paraná 100% LED, con intervención en 170 vecinales y la colocación de 14.400 artefactos lumínicos, alcanzando —según afirmó— al 80% de la ciudad.

También detalló tareas de bacheo, mantenimiento de cámaras pluviales, limpieza de arroyos e incorporación de una planta municipal de asfalto en frío. A ello sumó la colocación de contenedores, la reorganización de circuitos de recolección y la recuperación de maquinaria.

Al definir el 2026 como un año “decisivo”, la intendenta sostuvo que muchas de las decisiones estratégicas adoptadas al inicio de la gestión comenzarán a reflejarse con mayor claridad en la vida cotidiana de los vecinos. Con la eficiencia como eje, ratificó su compromiso de sostener un rumbo centrado en modernización, servicios, inversión pública y políticas sociales, en un contexto que calificó como desafiante para los gobiernos locales.