La gran triunfadora de los Grammy Latinos 2019 fue la española Rosalía, quien ganó cinco premios, entre ellos Álbum del Año y Mejor Disco Pop por “El Mal Querer” y Mejor Canción de Música Urbana por el tema “Con Altura”, que hizo en colaboración con el músico de reguetón J Balvin.

El MGM Grand Garden Arena de Las Vegas se vistió de fiesta el jueves por la noche para celebrar la 20 edición de la entrega de los premios que otorga la Academia Latina de Grabación, en una ceremonia conducida por Ricky Martin que contó con grandes shows y homenajes a Celia Cruz, José José y Soda Stereo.

Alejandro Sanz fue reconocido en la categoría Grabación del Año y Mejor Canción Pop por “Mi persona favorita”, mientras el premio a Canción del Año fue para “Calma”, el tema de Pedro Capó, Gabriel Edgar González Pérez y George Noriega.

La chilena radicada en México Mon Laferte ganó el premio de Mejor Álbum de Música Alternativa por su disco “Norma” y sorprendió a todos en la alfombra roja al hacer topless para denunciar la violencia de la represión a las manifestaciones en su país contra el gobierno de Sebastián Piñera, con un mensaje escrito en su pecho que decía: “En Chile torturan, violan y matan”.

La apertura del evento comenzó con un impactante show en forma de homenaje a reconocidos músicos latinos como Celia Cruz, Joan Sebastian, Juan Gabriel y la banda argentina Soda Stereo.

Sanz, quien tenía ocho nominaciones, interpretó “Mi persona favorita”, un dueto con la cubana Camila Cabello, quien no estuvo presente, pero apareció en una enorme pantalla de fondo.

Por su parte Rosalía, vestida con un llamativo jumper rojo, le puso ritmo a la noche al cantar “Con Altura”.

Otros músicos premiados incluyeron a Andrés Calamaro, Pedro Capó, Juan Luis Guerra, Luis Enrique y Bud Bunny, quien recibió un gramófono por Mejor Álbum de Música Urbana y aprovechó la oportunidad para reclamar mayor espacio para el reguetón.

En otros momentos destacados de la noche, Farruko y Pedro Capó se sumaron a Alicia Keys para cantar “Calma”.

Juanes dio un show junto a Alessia Cara y Sebastián Yatra y recibió el reconocimiento a Persona del Año de manos del baterista de Metallica Lars Ulrich, quien se declaró admirador del músico colombiano.

La gran noche de la música latina terminó con la presentación de “Callaíta”, el éxito de Bad Bunny.