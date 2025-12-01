La cantante española Rosalía continúa disfrutando de su estadía en Buenos Aires, donde en los últimos días se la vio compartiendo salidas, cenas y actividades con figuras destacadas del espectáculo local como Lali Espósito, Emilia Mernes y la actriz catalana Úrsula Corberó.

Aunque su visita responde a la grabación de contenido para un proyecto aún no revelado, la artista también aprovechó para recorrer la ciudad, participar de un streaming, colaborar con influencers y encontrarse con colegas argentinos.

Una noche de amigas en Buenos Aires

A través de un posteo que Lali Espósito compartió en Instagram, se conocieron imágenes de una salida nocturna que reunió a las cuatro artistas en la Ciudad de Buenos Aires. En la fotografía grupal se las ve sonrientes y relajadas, con una cava de vinos de fondo.

Según trascendió, el grupo habría participado de una cata de vinos, una actividad que encaja con el tono distendido que dejó ver el encuentro.

Los días de Rosalía en Argentina

Además de las salidas con amigas, Rosalía publicó un carrete de imágenes en sus redes sociales donde mostró parte de su recorrido por la capital argentina y fragmentos del proyecto en el que estuvo trabajando.

“El cielo nació en Buenos Aires y de ahí nadie me baja”, escribió en su posteo, acompañado de varias postales:

una visita a La Bombonera ,

, imágenes de la Basílica María Auxiliadora y San Carlos ,

, y capturas del cielo porteño.

También dejó entrever parte de la grabación realizada en un bar notable, donde participó junto a la reconocida escritora argentina Mariana Enríquez, un detalle que despertó expectativas sobre el contenido final del proyecto.